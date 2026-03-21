$!Cédula profesional deja de ser identificación oficial: esto debes usar ahora

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la cédula profesional, tanto en formato físico como digital, dejó oficialmente de ser válida como identificación oficial en México, tras una modificación normativa publicada en el Diario Oficial de la Federación. A partir de este cambio, el documento únicamente tendrá efectos como patente para ejercer una profesión y ya no servirá para acreditar identidad en trámites ante autoridades. La dependencia federal explicó que la Dirección General de Profesiones mantiene la facultad de emitir cédulas profesionales electrónicas y físicas; sin embargo, su función queda limitada a certificar que una persona cuenta con autorización legal para ejercer su carrera. El aviso fue firmado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y establece que todas las autoridades deberán ajustar sus procedimientos para dejar de aceptar este documento como identificación oficial.

¿POR QUÉ LA CEDULA PROFESIONAL DEJÓ DE SER VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN? La SEP indicó que la decisión se sustenta en el derecho constitucional a la identidad y en la legislación poblacional que asigna a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de acreditar la identidad mediante el Registro Nacional de Población. En este contexto, la Clave Única de Registro de Población, especialmente en su versión con datos biométricos, se consolida como el documento de identidad de aceptación universal y obligatoria en el país. Con esta modificación, la cédula profesional mantiene su validez únicamente para comprobar la autorización legal para ejercer una profesión, pero pierde su uso como medio de identificación ante instituciones públicas y privadas.

TRÁMITES EN LOS QUE LA CÉDULA PROFESIONAL DEJA DE SER VÁLIDAD La SEP detalló que el documento ya no será aceptado como identificación oficial en distintos procedimientos administrativos y financieros, entre ellos: - Apertura de cuentas bancarias - Solicitud de créditos y préstamos - Trámites gubernamentales que exijan identificación oficial vigente - Contratación de servicios de telefonía - Contratación de otros servicios comerciales - Gestiones notariales Este ajuste implica que las personas deberán presentar otros documentos oficiales reconocidos para acreditar su identidad. IDENTIFICACIONES OFICIALES QUE CONTINÚAN VIGENTES Aunque la cédula profesional pierde esta función, diversos documentos seguirán siendo aceptados como identificación oficial, como: - Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral - Pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores - Cartilla del Servicio Militar expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional Además, conforme a criterios del Poder Judicial de la Federación, también pueden aceptarse: - Licencias de conducir - Credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores - Documentos migratorios emitidos por el Instituto Nacional de Migración La SEP señaló que el objetivo de la modificación es homologar los mecanismos de identificación oficial y fortalecer el sistema nacional de identidad, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

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