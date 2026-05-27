‘Dame un beso y dime adiós’... Fallece Hilde Lara, vocalista de ‘Grupo Yndio’

La mañana de este miércoles 27 de mayo se confirmó el fallecimiento de Hilde Lara, reconocido cantante y fundador de Grupo Yndio, agrupación que marcó a generaciones con canciones románticas que se volvieron clásicos de la música popular mexicana. La noticia fue dada a conocer por su hija, Gabriela Lara, a través de redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía familiar. En cuestión de minutos, seguidores, músicos y usuarios de distintas plataformas comenzaron a expresar mensajes de tristeza y condolencias por la partida del intérprete.

Hilde Lara fue la voz detrás de temas como “Dame un beso y dime adiós”, “Eres mi mundo” y “Herida de amor”, canciones que lograron consolidarse como referentes de la balada romántica y que todavía forman parte de reuniones familiares, estaciones de radio y listas de reproducción nostálgicas en México y otros países de América Latina. SU HIJA CONFIRMÓ LA NOTICIA EN REDES SOCIALES En el mensaje difundido en Facebook, Gabriela Lara recordó con cariño el legado artístico y humano de su padre. Además de destacar su calidad como músico, señaló que el cantante dedicó gran parte de su vida a transmitir emociones a través de sus interpretaciones.

“Su gran voz, su pasión, su entrega y la manera tan especial en la que logró tocar el corazón de millones de personas a través de sus canciones”, escribió en una parte del comunicado que rápidamente comenzó a circular entre seguidores de la agrupación. La hija del artista también aseguró que el legado de Hilde Lara permanecerá vivo gracias a la conexión emocional que logró construir con el público durante décadas. Sus canciones, señaló, acompañaron historias de amor, despedidas, recuerdos familiares y momentos importantes para miles de personas. EL CÁNCER HABRÍA COMPLICADO SU ESTADO DE SALUD Aunque hasta el momento no se han revelado oficialmente las causas exactas de su muerte, trascendió que el cantante enfrentaba fuertes complicaciones derivadas del cáncer que le fue diagnosticado en 2023. En redes sociales, el propio Hilde Lara compartía ocasionalmente mensajes relacionados con su estado de salud y los tratamientos médicos que enfrentaba. Sus seguidores constantemente le enviaban palabras de apoyo y reconocimiento por mantenerse cercano al público incluso durante los momentos más difíciles.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte reacción entre admiradores de distintas generaciones, especialmente entre quienes crecieron escuchando los éxitos de Grupo Yndio durante las décadas de los setenta y ochenta. GRUPO YNDIO Y SU HUELLA EN LA MÚSICA ROMÁNTICA Grupo Yndio se consolidó como una de las agrupaciones más representativas del género romántico en México. Su estilo melódico y letras enfocadas en el amor, el desamor y la nostalgia les permitió construir una sólida base de seguidores durante varias décadas. La voz de Hilde Lara se convirtió en una de las más reconocibles dentro de la música popular mexicana. Temas como “Dame un beso y dime adiós” alcanzaron enorme popularidad en radio y televisión, además de mantenerse vigentes en plataformas digitales y presentaciones en vivo. Para muchos seguidores, las canciones de Grupo Yndio representan una época marcada por serenatas, reuniones familiares y recuerdos sentimentales. La agrupación logró mantenerse vigente gracias al cariño del público y al valor nostálgico de sus composiciones. FANS EXPRESAN TRISTEZA POR SU PARTIDA Tras confirmarse la noticia, cientos de usuarios inundaron redes sociales con mensajes de despedida para el cantante sonorense. Muchos recordaron cómo sus canciones acompañaron momentos importantes de sus vidas y agradecieron el legado musical que deja a la cultura popular mexicana. La muerte de Hilde Lara representa la despedida de una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español, en una época donde varias agrupaciones clásicas continúan siendo referencia para nuevas generaciones de artistas. “Mi padre dedicó su vida a cantarle al amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas”, escribió Gabriela Lara en su mensaje de despedida. DATOS CURIOSOS • Hilde Lara nació en Hermosillo, Sonora, y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la balada romántica mexicana. • La canción “Dame un beso y dime adiós” es considerada uno de los mayores éxitos de Grupo Yndio. • Grupo Yndio alcanzó gran popularidad en México y América Latina durante las décadas de los setenta y ochenta. • Las canciones del grupo continúan siendo utilizadas en estaciones de radio dedicadas a música del recuerdo y baladas románticas.

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