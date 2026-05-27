Congela UIF 4 mil 422 mdp en sexenio de Claudia Sheinbaum

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que las acciones financieras forman parte del combate a las estructuras económicas y operativas del crimen organizado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a mil 422 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló más de 4 mil 593 millones de pesos desde el inicio de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Como parte del fortalecimiento también de la estrategia de seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera se incorporó de manera prioritaria a las acciones del gabinete de seguridad para afectar las capacidades económicas y los mecanismos de operación de las organizaciones criminales”, dijo.

Durante la conferencia mañanera, el funcionario afirmó que, mediante análisis de operaciones financieras, redes de vínculos, empresas fachada y esquemas para ocultar recursos ilícitos, el Gobierno federal fortaleció la identificación y desarticulación de estructuras relacionadas con actividades delictivas.

Como resultado de la estrategia de seguridad, detalló, desde el inicio de la Administración fueron detenidas cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto.

“Son más de 50 mil personas que dejan de cometer delitos en las calles y que ya no afectarán a las familias”, afirmó.

El titular de la SSPC informó además que las Fuerzas Armadas y corporaciones federales aseguraron más de 400 toneladas de droga y destruyeron cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para producir drogas sintéticas, principalmente metanfetamina.

“Estas acciones llevadas a cabo por el Ejército mexicano y por la Secretaría de Marina representan un golpe importante a las estructuras criminales, ya que reduce su capacidad para producir narcóticos y genera pérdidas económicas millonarias para las organizaciones delictivas”, sostuvo.

García Harfuch reportó también el aseguramiento de casi 30 mil armas de fuego, de las cuales, aseguró, 78 por ciento provienen de Estados Unidos.

Además, fueron decomisados más de un millón de cartuchos en operativos realizados en distintas entidades del País.

“Cada una de las armas son menos disparos y menos heridos en las calles”, expresó.

Sólo en el caso de Sinaloa, reportó la detención de 2 mil 500 generadores de violencia, el aseguramiento de 5 mil 500 armas de fuego, más de 68 mil kilogramos de droga y la destrucción de 2 mil laboratorios clandestinos.

También informó que fueron transferidos a Estados Unidos 92 objetivos prioritarios relacionados con distintos cárteles.

“Estos objetivos cometieron delitos atroces como secuestro, extorsión, ataques a la autoridad en nuestro país y que por muchos años derivado de la corrupción de servidores públicos llevaban sin ser extraditados 10 años, 15 años y en alguno de los casos hasta 40 años”, afirmó.

CANJEAN 10 MIL ARMAS

Por separado, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, más de 10 mil armas de fuego fueron entregadas voluntariamente por ciudadanos a cambio de dinero en efectivo mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

“La población ha acudido a los módulos a intercambiar más de 10 mil armas de fuego por dinero en efectivo, de manera totalmente anónima”, dijo.