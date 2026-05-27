Frente Frío Fuera de Temporada azotará a México con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Para este miércoles, una vaguada en altura se extenderá sobre el noreste y oriente del país, interaccionará con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionando lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla y Veracruz; muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Simultáneamente, la onda tropical 2 se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe, generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Tabasco y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

A su vez, un frente frío (fuera de temporada) se aproximará al noroeste del territorio nacional, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical , propiciarán rachas de viento de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Baja California y Sonora.

Continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), iniciando a partir del viernes en Zacatecas (sur).

Para el jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión , la onda tropical 2 , divergencia en altura , una línea seca , un frente frío (fuera de temporada) y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 17 y máxima de 30 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 30 y una mínima de 18 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 31 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (norte, centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Tabasco (este y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este), Campeche (suroeste y costa), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C y posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte y costa), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Chiapas, Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Baja California y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con tolvaneras: Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costa de Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costa de Yucatán.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.