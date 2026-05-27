Revelan nuevos detalles sobre las tres mujeres muertas en Puerto Vallarta, en medio de temores de un asesino serial

Las mujeres, que tenían entre 30 y 35 años y lucían tatuajes, fueron descubiertas en un lapso de 11 días.

La fiscalía mexicana está restando importancia a los informes sobre un posible asesino en serie en el popular destino turístico de Puerto Vallarta , tras la amplia cobertura mediática de la muerte de tres mujeres que fueron encontradas parcialmente desnudas.

Sin embargo, la fiscalía inició una investigación y reveló que, “por el momento, la información preliminar no indica que estén vinculados”, informó el medio mexicano Reporte Diario.

Las autoridades guardan silencio sobre el estado de las investigaciones, pero han prometido: “Se están agotando todas las vías de investigación para encontrar a la persona o personas responsables”.

La investigación se está intensificando de acuerdo con la política del estado de Jalisco sobre mujeres que son encontradas muertas.

El 10 de mayo, se encontró el cuerpo de una mujer cerca del conocido mirador Rancho El Piruli, y cinco días después, el de otra, junto a una carretera cerca de Mismaloya, al sur de Puerto Vallarta.

Según Vallarta Daily, la mujer fue encontrada vestida únicamente con una blusa negra, pantalones cortos de licra negros y una zapatilla deportiva. Presentaba un hematoma en la ceja izquierda, según el mismo medio.

Los investigadores están indagando si la mujer fue agredida o si simplemente la dejaron en el lugar, a aproximadamente media milla del hotel de cinco estrellas Hyatt Ziva Puerto Vallarta.

El último cadáver fue descubierto el 21 de mayo en un camino de tierra en el barrio Parque Las Palmas.

Aún no se han confirmado las identidades, pero informes locales sugieren que la tercera mujer podría ser Elizabeth Martínez, una joven mexicana desaparecida de 22 años.

Presentaba tatuajes en el cuello, la mano y el brazo, que representaban una calavera, una mujer con cuernos y un nombre. Su cuerpo mostraba signos de violencia, según informó Mexico News Daily.

Estos sorprendentes descubrimientos se producen apenas unas semanas antes de que Jalisco se convierta en el centro de atención como estado anfitrión de la Copa del Mundo.

Se disputarán cuatro partidos en el moderno Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, la capital del estado, a unos 305 kilómetros de Puerto Vallarta.

Según el Departamento de Estado , se insta a los viajeros estadounidenses que se dirigen a México a que extremen las precauciones .

Jalisco se encuentra bajo una alerta de nivel 3, lo que significa que los estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes debido al riesgo de terrorismo, delincuencia y secuestro.

Las autoridades han advertido del riesgo de violencia por parte de los grupos del cártel .