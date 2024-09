Cervezas sin alcohol bajo la lupa: Profeco retira bebida que no cumple con la normativa

PROFECO HACE UN LLAMADO A TODAS LAS ‘CERVEZAS’ SIN ALCOHOL Y RETIRA UNA DE ELLAS DE LOS MERCADOS

Uno de los principales hallazgos del estudio fue que algunas de las bebidas analizadas, aunque se presentaban como cervezas sin alcohol, no cumplían con los requisitos mínimos establecidos para ser denominadas como tal. En particular, se señaló que por normatividad, un producto no puede ser llamado “cerveza” si no contiene al menos un 2% de alcohol por volumen.

Entre los productos que no cumplieron con la normativa, se destacó la marca Mahou 0,0 Tostada, una bebida importada de España. Este producto, que se presenta como “cerveza sin alcohol”, fue señalado por no contener el 2% de alcohol necesario para ser considerada una cerveza, según la normativa mexicana.

Debido a este incumplimiento, la Profeco ha iniciado el retiro de este producto del mercado. Hasta la fecha, se han retirado dos lotes de Mahou 0,0 Tostada, y se ha contactado al proveedor para abordar la situación. Se espera que, al tratarse de una presentación en vidrio, sea posible reetiquetar el producto, aunque por el momento se ha ordenado su retirada de las tiendas.

ESTUDIO DE PROFECO EVIDENCIA LAS CERVEZAS LIGHT CON MAYOR CANTIDAD DE AZÚCARES

Otro aspecto importante del estudio fue la evaluación del contenido de azúcares en las cervezas light y las bebidas sin alcohol. Aunque estas bebidas reducen o eliminan el contenido alcohólico, no siempre disminuyen la cantidad de calorías, especialmente debido a la presencia de azúcares. El Procurador David Aguilar Romero señaló que es fundamental que los consumidores estén informados sobre el contenido de azúcares en estas bebidas, ya que pueden ser “light” en términos de alcohol, pero no necesariamente en términos de calorías.

Las bebidas con mayor contenido de azúcar identificadas en el estudio fueron:

1. Erdinger Weissbier: Contiene 3.56 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

2. Mahou 0,0 Tostada: Contiene 3.19 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

3. Tecate Cero: Contiene 2.84 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

4. Old Milwaukee (bebida no alcohólica de malta): Contiene 2.55 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

Estas bebidas, aunque reducen el contenido alcohólico, no disminuyen necesariamente las calorías debido a la presencia de azúcares, lo que podría influir en la ingesta calórica general de los consumidores.