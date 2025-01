¿Cómo evitar la clonación de la tarjeta del Banco del Bienestar, donde depositan la pensión y becas?

Los programas sociales son un apoyo para muchas familias, desde madres solteras, hogares en situación de pobreza con estudiantes en educación básica, personas con discapacidad y adultos mayores se ven beneficiados por el pago en sus tarjetas expedidas por el Banco del Bienestar.

Sin embargo, la delincuencia está a la orden del día y no estamos exentos de la clonación de tarjetas de débito, provocando que la tarjeta quede sin dinero; afectando a los beneficiarios.

Por lo que, para que no te roben los pagos acumulados en tu tarjeta por la Pensión del Bienestar, Beca Benito Juárez o el apoyo económico para madres solteras y personas con discapacidad, sigue estas recomendaciones.

Una de las formas más comunes para darse cuenta de que tu tarjeta fue clonada es que la cuenta no tiene fondos, pese a que no se realizó retiros de dinero ni compras con el plástico.

¿CÓMO EVITO LA CLONACIÓN DE MI TARJETA?

- Si recibes un mensaje de texto o por WhatsApp, no lo abras ni entres a links, tampoco respondas, ya que los programas no solicitan información a través de estos medios;

- Acude directamente a algún banco o módulo del Bienestar si tienes dudas acerca de tu cuenta o tarjeta;

- No caigas en publicaciones de redes sociales donde anuncian préstamos ni créditos; el Banco del Bienestar no ofrece estos servicios para sus usuarios;

- Revisa los movimientos y el estado de cuenta, en cado de notar transacciones o cargos que no realizaste, posiblemente clonaron la tarjeta y alguien más lo está usando;

- No proporciones información de la tarjeta a desconocidos, el Banco del Bienestar no cuentan con intermediarios externos -sólo en módulos y sucursales- por lo que personal no acudirá a los domicilios;

- No des el NIP de tu tarjeta a terceros y cuando vayas a retirar dinero, no permitas que alguien más vea la clave;

- Guarda tu tarjeta en un lugar seguro.

En caso de notas que la tarjeta es utilizada por otra persona, acude al Banco del Bienestar más cercano.

¿QUÉ HAGO SI MI TARJETA FUE CLONADA?

En caso de detectar el robo del dinero de la tarjeta por una posible clonación, acude directamente a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana para reportarla.

También puede llamar al número 800 900 2000 o al 800 639 42 64.

Para hacer el trámite es necesario tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de confirmar los datos para el banco.

Durante el reporte, será proporcionado un número de folio del reporte, con el que se dará seguimiento al caso y para la entrega de otra tarjeta, así que no olvides papel y lápiz.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR?

1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP).

2. Elegir “Retiro de efectivo”.

3. Definir el monto a retirar.

4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro.

5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta.

OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR

Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago de programas sociales, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional.

Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras.

Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento:

• Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

• Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

• BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

• HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros .

• Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo.

Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos.

SI PERDÍ MI TARJETA DE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR... ¿CÓMO PUEDO SACAR DINERO Y CÓMO REPONERLA?

¿Qué ocurre si perdemos o nos roban la tarjeta del Bienestar?

Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos.

Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2023.

Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas.

Para tal efecto, comunícate al número telefónico 800 821 3844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR?

En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados.

Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

• Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta

• Acta de nacimiento en original y copia.

• Identificación oficial.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.