¡Cuidado!... ¿Por qué no debes matar a las arañas que encuentras en casa?... estas son las razones

El entomólogo por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Matt Bertone, explicó las consecuencias de matar a una araña y el impacto que supone.

¿POR QUÉ NO DEBES MATAR A LAS ARAÑAS QUE ENCUENTRAS EN CASA?

Matar a las arañas no es generalmente recomendado por varias razones:

Control de plagas natural: Las arañas son depredadores naturales de insectos como mosquitos, moscas, cucarachas y otros insectos no deseados en tu hogar. Al mantener a las arañas vivas, estás ayudando a controlar la población de insectos en tu casa de una manera natural y ecológica.

Equilibrio del ecosistema: Las arañas forman parte del ecosistema de tu hogar. Son una parte importante de la cadena alimentaria y ayudan a mantener el equilibrio natural en el ambiente. Eliminarlas puede alterar este equilibrio y conducir a problemas con otras especies de insectos.

Seguridad: La mayoría de las arañas domésticas no representan una amenaza para los humanos y raramente muerden a menos que se sientan amenazadas. La mayoría de las mordeduras de arañas son inofensivas y causan síntomas leves y temporales, similares a las picaduras de insectos. Por lo tanto, no hay una razón de seguridad convincente para matarlas.

Respeto por la vida: Cada ser vivo desempeña un papel importante en el ecosistema. Matar a las arañas sin necesidad es una forma de falta de respeto por la vida y puede ser considerado innecesario.

BENEFICIOSAS PARA LAS PLAGAS

Las arañas son depredadores que se ocupan de las plagas y de insectos molestos como los mosquitos, cochinillas, pulgas, etc. Además, son capaces incluso de cazar otras arañas que pudieran ser aún más peligrosas, por lo que si tienes algún insecto de este tipo en casa, las arañas se encargarán de ellos, y no solo con sus telarañas ya que algunas salen a cazar.

Una gran parte de las arañas son venenosas, pero muy pocas tienen la fuerza suficiente para atravesar la piel, incluso aunque nos piquen. Y desde luego, no las arañas comunes. Por este motivo, si ves una araña en tu casa, no te conviene matarlas.

CAPTURARLAS Y LIBERARLAS EN CASO DE TENER FOBIA

En caso de que no puedas evitarlo y sea superior a la propia persona, siempre puedes meterlas en algún recipiente y liberarlas en la calle o en un jardín, ya que se adaptan fácilmente y no tardarán en encontrar un nuevo hogar.

“Si puedes soportarlo, está bien tener arañas en casa. De hecho, es normal. Y francamente, aunque no las veas, ellas estarán allí”, ha asegurado Bertone, que recomienda capturarlas y liberarlas en un perímetro en el que nos sintamos seguros para evitar exterminarlas.

¿QUÉ HACER EN CASO DE VER UNA ARAÑA EN CASA?

Si te encuentras con una araña en casa y prefieres no tenerla allí, aquí hay algunas opciones sobre qué hacer:

No entres en pánico: La mayoría de las arañas domésticas son inofensivas para los humanos y no representan una amenaza real. Mantén la calma y recuerda que las arañas generalmente evitan el contacto con los humanos y solo muerden en defensa propia.

Observa su comportamiento: Si la araña no te molesta y está en un lugar donde no interfiere con tus actividades diarias, puedes simplemente dejarla estar. Recuerda que las arañas son útiles para controlar las poblaciones de insectos no deseados en tu hogar.

Moverla a otro lugar: Si la araña está en un área donde te gustaría que no esté, puedes usar un vaso o un recipiente para atraparla suavemente y luego liberarla afuera. Asegúrate de no lastimarla durante el proceso.

Aspirarla: Si no te sientes cómodo atrapando la araña con tus manos, puedes usar una aspiradora para eliminarla. Usa el accesorio de la aspiradora para capturarla y luego vacía la bolsa o el recipiente de la aspiradora fuera de tu casa.

Usa un trapo o papel: Si no tienes un vaso a mano, puedes usar un trapo o papel para atrapar suavemente a la araña y luego liberarla afuera.

Recuerda que las arañas son importantes para el equilibrio del ecosistema y generalmente son inofensivas para los humanos. Si decides matarla, asegúrate de hacerlo de manera rápida y compasiva.