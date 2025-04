Prepárese... Hay alerta de tornados para estos estados de México; Línea Seca azotará con lluvias, heladas de -15 grados y fuertes vientos

Esta convergencia genera una franja donde se encuentran ambas masas de aire, lo que puede provocar condiciones climáticas específicas en las regiones afectadas.

También ayuda al asenso de las temperaturas durante las horas pico del día, aun y cuando la temperatura a primeras horas fue muy fresca. Es muy común que la línea seca se presente a mediados de la primavera y finales del verano.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 15 y máxima de 27 grados, con cielo parcialmente nublado, el jueves tendremos una máxima de 28 y una mínima de 13 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 26 y mínima de 13.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas montañosas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas de Baja California Sur, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Puebla.

Temperaturas máximas 40 a 45 °C: Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperatura máxima 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posibles torbellinos o tornados: Coahuila y Chihuahua; posibles tolvaneras: Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Campeche y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Oleaje de 1 a 2 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

¿QUÉ HACER EN CASO DE TORBELLINOS O TORNADOS?

En caso de torbellinos o tornados, es fundamental actuar con rapidez y seguir medidas de seguridad específicas para proteger tu vida y la de los demás. Aquí tienes una guía clara y concisa sobre qué hacer antes, durante y después de un tornado o torbellino:

ANTES DEL TORNADO: PREPÁRATE

• Infórmate: Sigue los reportes meteorológicos y activa alertas en tu celular o radio.

• Ten un plan de emergencia: Asegura que todos en casa sepan qué hacer y a dónde ir.

• Prepara un kit de emergencia: Incluye agua, alimentos no perecederos, linterna, baterías, medicinas, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.

• Refuerza tu hogar: Si vives en zona propensa, instala refugios o identifica habitaciones seguras.

DURANTE EL TORNADO: PROTÉGETE

Si estás en casa:

• Refúgiate en un lugar interior, sin ventanas, preferiblemente en un sótano o habitación interior del primer piso.

• Protégete la cabeza con un colchón, casco, cojín o tus brazos.

• Mantente alejado de ventanas y puertas.

Si estás conduciendo:

• No intentes ganarle al tornado.

• Si lo ves cerca y no puedes escapar, detente y sal del auto.

• Acuéstate en una zanja o en una depresión del terreno, cubriéndote la cabeza. No te refugies bajo un puente.

Si estás al aire libre:

• Busca una zona baja o una zanja.

• Evita árboles o estructuras que puedan caer.

• Recuéstate boca abajo y cúbrete la cabeza.

DESPUÉS DEL TORNADO: ACTÚA CON PRECAUCIÓN

• Verifica que todos estén bien y atiende heridas.

• Escucha la radio para recibir indicaciones oficiales.

• No entres a estructuras dañadas hasta que sean evaluadas por profesionales.

• Cuidado con cables caídos, gas o fugas.

• No uses velas hasta estar seguro de que no hay riesgo de explosión.

DATO CURIOSO

Los tornados pueden alcanzar velocidades de más de 400 km/h y, aunque duran solo unos minutos, pueden arrasar comunidades enteras. Por eso, la preparación y la reacción rápida salvan vidas.