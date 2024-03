Eclipse solar 2024 en México... ¿Te puedes quedar ciego si ves el fenómeno astronómico sin protección?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha indicado que la visión del eclipse desde estos estados mexicanos ofrecerá una experiencia única a causa de las condiciones ambientales que se prevén para ese día.

TE PUEDE INTERESAR: El día en que México se oscureció en plena mañana... Así se vio el Eclipse Total de Sol en julio de 1991 (video)

Además, se calcula que pasará mucho tiempo antes de que un fenómeno similar pueda ser presenciado de nuevo con claridad. Sin embargo, existen riesgos para la visión para los jóvenes y adultos de la tercera edad que lo observen sin protección.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE TOTAL DE SOL?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol , produciendo una alineación de los tres cuerpos celestes que causa que la luz no pase por unos minutos, mientras que una pequeña sombra cubre una parte de la superficie terrestre.

¿PUEDO QUEDAR CIEGO POR VER UN ECLIPSE SOLAR SIN PROTECCIÓN?

Mirar un eclipse solar directamente sin protección puede ser extremadamente peligroso para tus ojos y puede causar daño permanente en la visión e incluso ceguera .

Cuando miras directamente al sol, incluso por un corto período de tiempo, la luz intensa puede dañar la retina , la capa de células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo, y puede causar una quemadura solar en la retina conocida como retinopatía solar.

Es importante proteger tus ojos adecuadamente durante un eclipse solar.

¿CÓMO VER UN ECLIPSE SOLAR DE FORMA SEGURA?

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno , por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

Asimismo, seguir las siguientes indicaciones:

Ver un eclipse solar de forma segura es crucial para proteger tus ojos de cualquier daño. Aquí te indico algunas formas seguras de hacerlo:

• Gafas de eclipse solar certificadas: Utiliza gafas de eclipse solar certificadas por estándares internacionales de seguridad, como ISO 12312-2. Estas gafas están diseñadas específicamente para filtrar la radiación dañina y te permitirán ver el eclipse sin dañar tus ojos.

• Filtros solares para telescopios y binoculares: Si planeas observar el eclipse a través de un telescopio o binoculares, asegúrate de utilizar un filtro solar adecuado que cubra la apertura de la lente frontal. Nunca mires directamente al sol a través de estos dispositivos sin un filtro solar adecuado.

• Proyección de la sombra: Haz un proyector de sombra colocando un cartón perforado con un agujero pequeño sobre una superficie plana y limpia. La luz del sol pasará a través del agujero y proyectará una imagen del eclipse en la superficie. Esto te permite ver el eclipse de forma segura sin mirar directamente al sol.

TE PUEDE INTERESAR: Eclipse Solar 2024... En qué partes de México se oscurecerá el día en su totalidad

• Gafas de soldador: Algunas gafas de soldador con un nivel de sombra adecuado (nivel 14 o superior) pueden ser seguras para ver un eclipse solar. Sin embargo, debes asegurarte de que las gafas estén en buen estado y no estén rayadas o dañadas.

• Filtros solares caseros seguros: Nunca uses métodos caseros que no hayan sido probados para ver un eclipse solar. Algunos métodos, como usar CD, películas no certificadas o vidrios ahumados, no proporcionan una protección adecuada y pueden dañar tus ojos.

Recuerda que nunca debes mirar directamente al sol sin protección ocular adecuada, incluso durante un eclipse total. Los daños oculares causados por la observación del sol sin protección pueden ser permanentes. Siempre es mejor errar en el lado de la precaución y utilizar métodos seguros para observar un eclipse solar.