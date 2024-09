Efectos del exceso del consumo del tequila

El tequila, una bebida emblemática de México, es famoso no solo por su papel en festividades y eventos sociales, sino también por ser el centro de investigaciones que señalan posibles beneficios para la salud cuando se consume de manera moderada.

De acuerdo con la revista Cienciorama de la Universidad Nacional Autónoma de México, el tequila puede ofrecer efectos positivos en el organismo.

De acuerdo a Cienciorama al tequila se le atribuyen diversos beneficios, tales como la pérdida de peso, la mejora de la salud ósea, la absorción de calcio y la regulación de la diabetes.

Sin embargo, gran parte de estos beneficios se deben a las agavinas, componentes del agave en su estado natural, que se pierden durante el proceso de destilación. Por lo tanto, el tequila no conserva estos compuestos beneficiosos.

El agave crudo tiene propiedades probióticas y antioxidantes, durante la fermentación del tequila, las agavinas se convierten en etanol, perdiendo sus características. Es decir, los beneficios del agave no se trasladan al tequila.

Aunque los posibles beneficios del tequila parecen prometedores, es crucial tener en cuenta que solo se obtienen cuando se consume con moderación.

¿QUÉ EFECTOS TIENE EL TEQUILA?

El exceso de alcohol resulta negativo y el tequila no es la excepción, algunos de los efectos negativos del consumo de las bebidas alcoholicas de acuerdo con National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo) son: