¿El cajero se tragó tu tarjeta? Esto es lo que debes de hacer para recuperarla

Con la llegada de la quincena y el aguinaldo, muchos planifican realizar múltiples visitas al cajero automático para disponer de su dinero; sin embargo, ¿qué ocurre cuando el cajero se traga tu tarjeta? Ya sea por experiencia propia, por el relato de conocidos o simplemente por el temor que ronda en la mente al acudir a estos dispositivos, es crucial conocer cómo actuar ante esta situación inesperada.

Aunque no es algo común, todos hemos escuchado historias de tarjetas atrapadas en los entresijos del cajero automático. Puede deberse a fallos mecánicos, distracciones propias o a la prisa del momento, y hasta en casos más extremos, manipulaciones fraudulentas con la intención de estafar al usuario, advierten las instituciones bancarias.

¿QUÉ DEBES DE HACER CUANDO EL CAJERO SE QUEDA CON TU TARJETA?

Revisa las ranuras del cajero: Asegúrate de que las ranuras no estén obstruidas y que el cajero no haya bloqueado tu tarjeta por caducidad o manipulación. Verifica también que el cajero no esté siendo manipulado por estafadores.

Llama inmediatamente a tu banco y bloquea tu tarjeta: Enfrenta la situación de inmediato. Contacta a tu entidad financiera utilizando el interfono del cajero o llamando por teléfono. Las cámaras de seguridad del cajero pueden ser un respaldo importante en este proceso.

No abandones el cajero y ten a mano tus datos personales: Realiza la llamada telefónica sin perder de vista el cajero. Podría devolver la tarjeta sin previo aviso. Mantén a mano tus datos personales y efectúa la cancelación de la tarjeta si no hay otra solución posible.

Revisa los movimientos de tu cuenta: Después de cancelar la tarjeta, revisa los movimientos y saldo de tu cuenta bancaria para asegurarte de que la operación se haya ejecutado correctamente.

Pide una nueva tarjeta: Una vez resuelto el problema, solicita a tu entidad financiera la reposición de la tarjeta. Esta operación generalmente no tiene costos adicionales y la nueva tarjeta llegará a tu domicilio en días posteriores.