¿El INE en tu celular? Así podrás verificar los datos de tu credencial de elector en un dispositivo

Cabe destacar que esto solo servirá para validar datos , no para identificarse.

El documento predilecto para identificarse, la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido modernizada, no sólo para evitar su falsificación, también para llegar al mundo digital.

- No olvides habilitar la cámara del celular para leer los códigos QR;

NO ES UNA ‘CREDENCIAL DIGITAL’

Después de que lanzará la aplicación Válida INE QR para teléfonos móviles, se ha presentado un gran interés por aprovechar su uso, pero la consejera Carla Humphrey Jordan ha aclarado algunos detalles clave como la creencia de que esta opción permitiría a la ciudadanía utilizar la denominada “credencial digital” en elecciones.

En una conferencia de prensa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) subrayó que esto no se trata de un documento oficial. Esta aplicación solamente sirve para consultar la vigencia de la credencial para votar y la inscripción en el padrón electoral de cada ciudadano.

Carla Humphrey explicó con énfasis que no existe, en absoluto, una credencial para votar digital. Subrayó la falsedad de esta idea, indicando que no se puede descargar de ninguna fuente. Los resultados de la última campaña de credencialización, concluida el 22 de enero, respaldan esta afirmación.

“En este momento no hay una credencial para votar digital. Falso. No existe, no la pueden descargar de ningún lado”, resaltó la funcionaria.

Dicha innovación facilitará la verificación y validación de la credencial de forma digital.