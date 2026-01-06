‘El viudo negro’... el hombre que asesinó a tres mujeres para cobrar sus seguros

Gabriel Arturo Garza Hoth, conocido como El Viudo Negro, asesinó a tres mujeres entre 1991 y 1998 para cobrar sus seguros de vida. Tras huir a España, fue capturado y condenado a prisión perpetua, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más notorios de México.

En octubre de 1992, su entonces novia Marcela Muñoz Palacios fue hallada sin vida dentro de su automóvil en la Colonia Nápoles, tras un supuesto asalto. Recibió disparos de dos armas distintas, un detalle que levantó dudas.

Por esta muerte, el Viudo Negro cobró más de un millón de pesos del seguro de vida. Aun así, el caso fue catalogado como robo con violencia.

El 11 de mayo de 1997, su última pareja, Ana Gloria Gómez Palacio Escudero, murió tras recibir un disparo en otro presunto asalto en Toriello Guerra. Garza Hoth salió ileso y cobró más de 400 mil dólares del seguro.

LA INVESTIGACION Y LA CAIDA DEL ASESINO

Fue el tercer homicidio lo que alertó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Las coincidencias, los cobros de seguros y las declaraciones inconsistentes del acusado activaron una investigación profunda.

Las pericias balísticas y criminalísticas demostraron que Garza Hoth había falseado su testimonio como único testigo. Además, el análisis psicológico lo describió como un manipulador emocional.

Antes de ser detenido, el asesino huyó a España, donde fue localizado en 1998 con apoyo de Interpol. Tras su extradición, recibió una sentencia de prisión perpetua.

EL PERFIL PSICOLOGICO DEL VIUDO NEGRO

El dictamen psicológico reveló que Garza Hoth:

· Aprovechaba crisis emocionales de sus víctimas

· Ofrecía apoyo moral y compañía constante

· Ganaba la confianza de familiares y amigos

Este patrón le permitió operar durante años sin levantar sospechas inmediatas.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

· Operó durante siete años sin ser detenido

· Cobró seguros en los tres homicidios

· Fue capturado fuera de México