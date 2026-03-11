Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+

Disney lanzó el video en donde Miley Cyrus aparece caracterizada nuevamente como ‘Hannah Montana’ en el primer tráiler del especial por el 20 aniversario de la serie homónima de Disney que la catapultó a la fama. Aunque no se conoce fecha de estreno para México.

”Ya me estoy poniendo emocional”, dice Cyrus en la primera escena del adelanto de ‘Hannah Montana 20th Anniversary Special’, que llegará a la plataforma de Disney+ el 24 de marzo en Estados Unidos, exactamente dos décadas después del debut del programa en Disney Channel.

En ella, se ve a la cantante de ‘Flowers’ entrar al set de grabación, la casa de ‘Miley Stewart’, una adolescente que intenta compaginar su vida normal con su identidad secreta como la famosa estrella pop Hannah Montana.