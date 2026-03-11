Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+
Según el equipo de producción el show contará con imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos así como música característica de la serie
Disney lanzó el video en donde Miley Cyrus aparece caracterizada nuevamente como ‘Hannah Montana’ en el primer tráiler del especial por el 20 aniversario de la serie homónima de Disney que la catapultó a la fama. Aunque no se conoce fecha de estreno para México.
”Ya me estoy poniendo emocional”, dice Cyrus en la primera escena del adelanto de ‘Hannah Montana 20th Anniversary Special’, que llegará a la plataforma de Disney+ el 24 de marzo en Estados Unidos, exactamente dos décadas después del debut del programa en Disney Channel.
En ella, se ve a la cantante de ‘Flowers’ entrar al set de grabación, la casa de ‘Miley Stewart’, una adolescente que intenta compaginar su vida normal con su identidad secreta como la famosa estrella pop Hannah Montana.
¿QUÉ PASÓ CON MILEY CYRUS?
También muestra a Miley pasando tiempo con su padre en la vida real y en la ficción, el músico de country Billy Ray Cyrus, con quien se ha reconciliado tras el distanciamiento que la cantante tuvo tras el divorcio de su madre.
El especial contará con imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos así como música característica de la serie.
Además se filmará en directo en el estudio y Cyrus será entrevistada por la conductora del podcast ‘Call Her Daddy’, Alex Cooper, quien aparece en el adelanto.
ESCUCHARON A LOS FANS
Este especial se realizó principalmente después de que Cyrus retomara su relación amistosa con Disney en 2023. Incluso fue nombrada Leyenda Disney en agosto de 2024 y, desde entonces, los fanáticos en redes sociales clamaban por su regreso como el personaje, aunque fuera en un programa especial.
La conversación con la estrella será una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto que la serie ha tenido en fanáticos de todo el mundo. El especial incluirá imágenes de archivo inéditas del programa, que se transmitió de marzo de 2006 a enero de 2011. (Con información de EFE)