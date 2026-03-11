Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído

Deportes
/ 11 marzo 2026
    Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído
    Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club, último lugar de la tabla general del Clausura 2026. FOTO: INSTAGRAM

El mediocampista, en cuatro partidos, ha demostrado que la apuesta por él puede ser efectiva, ante la mala situación que viven en la Comarca

En medio de un panorama complicado para Santos Laguna, una joven promesa comienza a abrirse paso y a ofrecer una bocanada de esperanza para la afición lagunera. Luis Ángel Gómez se ha convertido en una de las historias más alentadoras del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde su crecimiento dentro del primer equipo empieza a llamar la atención.

Con apenas 19 años, el mediocampista ya ha comenzado a ganar terreno en el plantel dirigido por Omar Tapia. En lo que va del campeonato suma dos titularidades, 185 minutos y cuatro partidos disputados, cifras que reflejan la confianza que poco a poco le ha brindado el cuerpo técnico. Aunque hoy empieza a consolidarse, su primer contacto con el máximo circuito llegó antes de lo esperado, pues debutó a los 17 años bajo la dirección de Ignacio Ambriz.

La historia de Luis Ángel Gómez tiene raíces humildes. El futbolista originario de Arandas, Jalisco, fue descubierto cuando jugaba en el futbol de barrio, una cantera natural de talento que muchas veces pasa desapercibida. Su talento llamó la atención de visores de Santos Laguna, que siguieron su evolución durante cerca de un año antes de incorporarlo a su estructura.

Gómez formaba parte de la Academia de Fútbol Chiva Barrio cuando fue reclutado y llevado a las Fuerzas Básicas del club lagunero, donde comenzó su proceso de formación desde la categoría Sub-13. A partir de ahí, el mediocampista fue escalando paso a paso en cada división juvenil hasta llegar al primer equipo.

Durante su etapa en inferiores dejó muestras claras de su talento competitivo. Uno de los momentos más destacados ocurrió en el Clausura 2023, cuando disputó la final con la categoría Sub-16, aunque el título finalmente se les escapó. Ese tipo de experiencias, sumadas a su constante participación en Liguillas juveniles, moldearon a un futbolista acostumbrado a los partidos de alta exigencia.

Dentro del terreno de juego, Luis Ángel Gómez Bernal se desempeña como centrocampista o mediocentro ofensivo, una posición en la que ha destacado por su buen manejo de balón, visión de juego y criterio para distribuir la pelota. Su estilo sobrio y su inteligencia para interpretar los partidos lo convierten en un jugador con proyección dentro del esquema lagunero.

Además de su crecimiento en el club, el joven también ha comenzado a tener presencia en el ámbito internacional. Ha sido convocado por la Selección Mexicana Sub‑18 y previamente por la Sub-16, con las que suma nueve partidos, una señal de que su talento también ha sido detectado en las selecciones juveniles.

ESPERANZA PARA EL FUTURO INMEDIATO

La aparición de Luis Ángel Gómez llega en un momento complejo para Santos Laguna, que ha tenido un Clausura 2026 lleno de irregularidad. El equipo lagunero ha batallado para encontrar estabilidad tanto en defensa como en generación ofensiva, situación que lo ha mantenido lejos de los primeros puestos de la tabla.

Los Guerreros han sufrido altibajos constantes en resultados, algo que ha provocado presión tanto en el plantel como en el cuerpo técnico. La falta de contundencia y algunos errores defensivos han impedido que el equipo pueda encadenar una racha positiva que lo acerque a los puestos de Liguilla.

En ese contexto, la irrupción de jóvenes como Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club. Su frescura, talento y hambre de consolidarse podrían convertirse en uno de los elementos clave para que Santos Laguna comience a reconstruir su camino y mirar con optimismo hacia el futuro.

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

