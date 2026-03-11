Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
En enero, Disney confirmó a Teagan Croft y Milo Manheim para dar vida a ‘Rapunzel’ y ‘Finn’, respectivamente
Otro misterio terminó esta semana cuando la estrella Kathryn Hahn puso fin a la ola de especulaciones y, con un mensaje claro y un tanto desenfadado, hizo oficial su participación como la querida villana ‘Madre Gothel’ en la próxima película de acción real de ‘Enredados’.
Y es que los rumores sobre si la actriz interpretaría a la villana de Disney surgieron en enero pasado, después de que Variety informara que estaba en conversaciones para asumir el papel de Gothel, la guardiana de ‘Rapunzel’, luego de que Scarlett Johansson declinara participar en el proyecto.
La confirmación llegó este martes cuando Hahn compartió una publicación conjunta con Disney Studios en la que mostró un atuendo inspirado en Gothel.
¿QUÉ PASÓ CON KATHRYN HAHN?
“¡Hola! Aquí está mi atuendo del día”, dijo antes de revelar una playera con cinco imágenes diferentes de la versión animada de la villana de la película de 2010, con la frase “Madre Gothel” escrita en letras doradas. “Unos jeans sencillos, gafas, camiseta. Esto es fácil. Ya saben, un día cualquiera”.
Hahn presume más de tres décadas de carrera, tanto en proyectos de drama como de comedia. Uno de sus trabajos más recientes, el de la bruja Agatha Harkness en la serie ‘Agatha All Along’, de Marvel, demostró que puede dominar la pantalla como villana.
Antes de su éxito en Marvel, Hahn apareció en ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ y coprotagonizó ‘Bad Moms’ junto a Mila Kunis y Kristen Bell. Debutó en Broadway en 2008 con ‘Boeing-Boeing’, demostrando su sólida trayectoria teatral, y recientemente dio mucho de qué hablar gracias a la serie ‘The Studio’.
El director de ‘El Gran Showman’, Michael Gracey, dirigirá la versión live action de ‘Enredados’, a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson. Teagan Croft y Milo Manheim darán vida a Rapunzel y Flynn Rider, respectivamente. (Con información de Reforma)