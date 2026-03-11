Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’

Otro misterio terminó esta semana cuando la estrella Kathryn Hahn puso fin a la ola de especulaciones y, con un mensaje claro y un tanto desenfadado, hizo oficial su participación como la querida villana ‘Madre Gothel’ en la próxima película de acción real de ‘Enredados’.

Y es que los rumores sobre si la actriz interpretaría a la villana de Disney surgieron en enero pasado, después de que Variety informara que estaba en conversaciones para asumir el papel de Gothel, la guardiana de ‘Rapunzel’, luego de que Scarlett Johansson declinara participar en el proyecto.

La confirmación llegó este martes cuando Hahn compartió una publicación conjunta con Disney Studios en la que mostró un atuendo inspirado en Gothel.