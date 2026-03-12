Cierre masivo de bancos en México... ¿dejarán de funcionar los cajeros automáticos durante el puente?

/ 12 marzo 2026
    Bancos en México cerrarán del 14 al 16 de marzo por el puente. La CNBV explicó si los cajeros automáticos seguirán funcionando y cuándo se reanudarán operaciones. VANGUARDIA/ARCHIVO

El sector bancario en México suspenderá operaciones del 14 al 16 de marzo por el puente oficial. La CNBV aclaró qué pasará con los cajeros automáticos y los servicios financieros durante esos días

La suspensión temporal de operaciones en los bancos de México durante el próximo puente de marzo ha generado preguntas entre usuarios del sistema financiero. La principal inquietud gira en torno al funcionamiento de los cajeros automáticos, especialmente para quienes dependen de ellos para retirar efectivo o realizar operaciones básicas.

De acuerdo con el calendario del sector financiero, las instituciones bancarias del país suspenderán la atención al público entre el 14 y el 16 de marzo. Esta situación provocó que muchos clientes se preguntaran si durante esos días también dejarían de operar los cajeros o si podrían seguir utilizándolos con normalidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Todavía puedo registrar a mi hijo o hija a la Beca Rita Cetina para Primaria 2026?

Ante las dudas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aclaró el panorama. El organismo explicó que la suspensión de actividades no responde a problemas financieros ni a alguna situación extraordinaria dentro del sistema bancario.

POR QUÉ CERRARÁN LOS BANCOS EN MARZO

El cierre temporal se debe a la combinación de los descansos habituales del fin de semana con un día festivo oficial para el sector financiero.

En el calendario se juntan el sábado 14 y domingo 15 de marzo, días en los que la mayoría de las sucursales bancarias normalmente no brindan servicio al público, con el lunes 16 de marzo, fecha que se considera descanso obligatorio para el sistema financiero.

Este día feriado se establece en conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras históricas más relevantes de México. Por esta razón, durante ese lunes se contempla el cierre de sucursales, suspensión de operaciones en ventanilla y servicios presenciales.

La CNBV insistió en que la medida forma parte del calendario regular del sistema financiero, por lo que no representa ningún indicio de crisis o problema dentro del sector bancario.

¿FUNCIONARÁN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS?

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los usuarios fue la disponibilidad de los cajeros automáticos durante esos tres días.

Según informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos dispositivos seguirán operando con normalidad, por lo que los clientes podrán retirar efectivo y realizar algunas transacciones básicas sin interrupciones.

Esto significa que las personas podrán utilizar los cajeros de sus bancos como cualquier otro fin de semana, siempre y cuando haya disponibilidad de efectivo en las máquinas.

Además, servicios como banca móvil, aplicaciones digitales y banca en línea también continuarán funcionando, ya que operan de forma independiente a la apertura de sucursales físicas.

CUÁNDO SE REANUDAN LAS OPERACIONES

La CNBV informó que las actividades en todas las sucursales bancarias del país se retomarán de manera habitual el martes 17 de marzo, cuando el sistema financiero vuelva a operar con normalidad.

Durante ese día se reactivarán los servicios en ventanilla, trámites presenciales y operaciones que requieren atención directa dentro de las instituciones bancarias.

DATOS SOBRE EL CIERRE DE BANCOS

• Los cajeros automáticos seguirán funcionando durante todo el puente

• Las aplicaciones bancarias y banca digital permanecerán activas

• Las sucursales físicas permanecerán cerradas hasta el martes 17

TE PUEDE INTERESAR: El 10 de marzo, último día de entrega de tarjetas del banco del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro

Un dato que suele llamar la atención es que Banco Azteca es una de las pocas instituciones que no acostumbra sumarse a estos cierres del sector financiero, ya que ofrece servicio los 365 días del año.

Sin embargo, si se realizan transferencias o movimientos entre Banco Azteca y otros bancos, estos podrían verse reflejados hasta el siguiente día hábil, debido a que el resto de las instituciones sí suspenden operaciones durante el periodo festivo.

Temas


Festividades
bancos

