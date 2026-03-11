Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo

Monsi
por Monsi
CARTONES / 11 marzo 2026
    Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada la tarde de ayer en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada, necesaria para su aprobación.

El PVEM y el PT, aliados de Morena, cumplieron su palabra y votaron, junto con la oposición, contra la reforma.

Sheinbaum adelantó, previendo que su reforma no pasaría, que tenían preparado un “Plan B”.

Reforma Electoral
