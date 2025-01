Ella es la novia de Lamberto Quintero... ¿cuál fue el regaló que le dio antes de morir asesinado un 28 de enero? (video)

“Cuando el venía de Culiacán , se encuentra a un enemigo, y lo mata en su camioneta al muchacho y se viene el para acá y entra a la casa y me saluda. Sale de la casa y se sienta en la cabina de su camioneta, en la parte de atrás. Luego vinieron unas personas a decirle que por favor se retirara de aquí, que no hiciera más matazones aquí porque ya había matado a otra persona en ‘El Carrizal’.

“Entonces él les responde que no se va, porque el le juró a mi madre que él se iba a morir aquí en este restaurante”.

La mujer contó también como conoció a Lamberto, ya que el nació en Culiacán y ella nació en ‘El Salado’, “Él tenía un rancho que se llamaba ‘El Varal’, venía a ordenar lonches para sus trabajadores, por eso fue que yo lo conocí”.

“El siempre me decía, me gustas, te quiero pero no vas a ser para otro hombre más que para mí, pero yo le tenía miedo, pues yo no sabía su trabajo”

“El venía todos los días, y le decía a mi mamá, Mamá Chulita, yo me quiero morir aquí en tu casa, en el restaurante, yo no me voy para otra parte”

También dijo que Lamberto era muy celoso, pues si veía a otros hombres acercarse a Margarita los corría del restaurante.

Margarita dijo que la letra del corrido hace alusión a que ella estaba platicando con Lamberto cuando ocurrió la balacera, pero ella no se encontraba con él sino que estaba al interior del restaurante trabajando.

“Yo cuando lo balacearon, vengo de adentro, él estaba con sus tíos, yo salí y al ver a Lamberto tratando de cubrirse en un pilar me desmayé, creían que también me habían disparado”.

“El decía que cuando lo mataran no iba a perder el sombrero (ya que estaba calvo) y así fue, no perdió el sombrero al caer al piso”.

El Youtuber preguntó a Margarita su sentir al escuchar las letras del corrido de su novio Lamberto, “Por Dios que cuando yo escucho el corrido me gusta escucharlo no solo una vez, sino varias veces porque son muy bonitos los recuerdos, recordar es vivir, fue muy buena persona, ayudaba a mucha gente”.

EL REGALO DE LAMBERTO A SU NOVIA

Glader Margarita aún conserva un regalo que le dio Lamberto Quintero antes de morir. Se trata de un vestido que le obsequió, recuerda, un 25 de noviembre, día de su cumpleaños.

“Este vestido me lo regaló un 25 de noviembre, un cumpleaños mío, se lo compró a mi hermana porque mi hermana vendía ropa”

“El agarró el vestido y me dijo, te lo voy a regalar”.

¿Estaba enamorada de Lamberto?

“No, no estaba enamorada, me gustaba, me caía bien pero le tenía más miedo que amor”.

La muerte de Lamberto Quintero se presenció un 28 de enero de 1976 en el Salado, Sinaloa, tras una balacera en la que también falleció “El Chito” Lafarga, enemigo de Lamberto.

Las familias Quintero y Lafarga tuvieron ciertos conflictos por el trafico de drogas en Sinaloa. El mismo día después de recibir por la espalda ráfagas de metralletas, fue trasladado a la Clínica Santa María que se encuentra en el centro de Culiacán, donde no resistió y murió.

La cripta de cristal donde descansa Lamberto Quintero se encuentra en el panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa.