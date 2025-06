¿Coppel te pone en Buró de Crédito? Esto es lo que debes saber sobre tu historial financiero

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aclara que estar en el Buró de Crédito no es sinónimo de tener una deuda o de estar en una situación negativa. Toda persona que ha solicitado algún tipo de financiamiento aparece en este sistema, incluso si ha cumplido puntualmente con sus compromisos. En estos casos, el historial es favorable y puede facilitar futuras aprobaciones de créditos o financiamientos.

Contrario a la creencia popular, el Buró de Crédito no es una lista negra , sino una Sociedad de Información Crediticia (SIC) que se encarga de recopilar, administrar y compartir información sobre el comportamiento financiero de personas físicas y morales. La base de datos es alimentada por empresas e instituciones que otorgan créditos, quienes reportan puntualmente el historial de pagos de sus clientes.

¿ES PERMANENTE LA CALIFICACIÓN NEGATIVA EN EL BURÓ DE CRÉDITO?

No. La información contenida en el Buró de Crédito se actualiza de manera periódica. Una mala calificación puede mejorar si el usuario liquida su deuda pendiente. En estos casos, aunque el registro de un adeudo no desaparece de inmediato, el hecho de que se haya saldado se considera un punto a favor en el historial financiero.

Además, los registros no son eternos: las deudas menores tienen un tiempo de permanencia limitado dependiendo de su monto, y después de cierto periodo pueden eliminarse del reporte, conforme a lo estipulado por las regulaciones de las sociedades de información crediticia.

¿EL BURÓ DE CRÉDITO DECIDE SI TE DAN O NO UN PRÉSTAMO BANCARIO?

No. El Buró de Crédito no aprueba ni rechaza solicitudes de financiamiento. Su función se limita a proporcionar el Reporte de Crédito Especial, que contiene el historial financiero del solicitante. Quien toma la decisión final sobre si se otorga o no un préstamo es la institución financiera o comercio correspondiente, en este caso, Coppel.

Coppel y otras instituciones consideran no solo el historial en el Buró, sino también otros factores como los ingresos del solicitante, edad, número de dependientes, tipo de empleo, entre otros. Por tanto, tener un historial limpio no garantiza una aprobación automática, pero sí aumenta significativamente las probabilidades.