Estos beneficiarios del Banco del Bienestar recibirán pagos de hasta 24 mil pesos en mayo

El Banco del Bienestar realizará durante mayo de 2026 depósitos que podrían alcanzar hasta 24 mil pesos para determinados beneficiarios de programas federales. El apoyo corresponde al programa Producción para el Bienestar, dirigido a productores del sector agrícola y apícola en distintas regiones del país. La Secretaría de Bienestar informó que estos recursos se entregan una vez al año y el monto depende de diversos factores, entre ellos el tipo de cultivo y la extensión de tierra registrada por cada productor.

¿Quiénes recibirán hasta 24 mil pesos en mayo 2026? Los beneficiarios del programa son productores inscritos en el padrón oficial de la Secretaría de Agricultura y que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al apoyo. El depósito puede variar desde 7 mil pesos hasta un máximo de 24 mil pesos, dependiendo de: - Tipo de cultivo registrado - Número de hectáreas activas - Actividad agrícola o apícola validada - Cumplimiento de las reglas de operación El objetivo del programa es fortalecer la producción agrícola nacional y apoyar económicamente a pequeños y medianos productores. Calendario de depósitos del Banco del Bienestar La dispersión de pagos comenzó el 30 de abril de 2026 para productores de maíz, milpa y sorgo. Sin embargo, durante mayo continuarán las siguientes etapas del calendario. Depósitos programados para mayo y meses posteriores El 18 de mayo de 2026, se realizará el pago para productores de: - Frijol - Caña de azúcar - Amaranto - Ajonjolí - Cacahuate - Calabaza - Garbanzo - Girasol - Haba - Lenteja - Soya - Trigo, entre otros

Próximas fechas confirmadas - 15 de junio: productores de arroz - 7 de septiembre: productores de café, cacao, miel, nopal, cebada, avena y otros cultivos Las autoridades recomendaron mantenerse atentos únicamente a canales oficiales para evitar fraudes o información falsa relacionada con los pagos. Requisitos para recibir el apoyo Para formar parte del programa Producción para el Bienestar y recibir el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario cumplir con ciertos criterios. Principales requisitos - Ser persona física - Estar registrados en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura - Comprobar la posesión legal del terreno - Tener predios activos con cultivos autorizados o actividad apícola - Presentar CURP e identificación oficial vigente - No ser beneficiarios de Sembrando Vida Además, los terrenos registrados no deben encontrarse en zonas urbanas ni en áreas naturales protegidas. Cómo consultar el saldo del Banco del Bienestar Los beneficiarios pueden verificar si ya recibieron el depósito mediante distintas opciones: - Aplicación móvil del Banco del Bienestar - Cajeros automáticos - Línea telefónica oficial - Sucursales bancarias Las autoridades recomiendan evitar compartir información bancaria y revisar constantemente el saldo de manera segura.

Un apoyo clave para productores en México El programa Producción para el Bienestar se mantiene como uno de los principales apoyos dirigidos al campo mexicano. Los depósitos de mayo 2026 representan un ingreso importante para miles de productores que dependen de estas actividades para sostener sus cultivos y operaciones. Con montos que pueden alcanzar hasta 24 mil pesos, el apoyo busca fortalecer la productividad agrícola y brindar mayor estabilidad económica a quienes trabajan en el sector rural del país.

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