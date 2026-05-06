Estos beneficiarios del Banco del Bienestar recibirán pagos de hasta 24 mil pesos en mayo

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Estos beneficiarios del Banco del Bienestar recibirán pagos de hasta 24 mil pesos en mayo
    Algunos beneficiarios podrán recibir hasta 24 mil pesos durante mayo de 2026, dependiendo del tipo de cultivo y las hectáreas registradas. Fotografía Cortesía

El Banco del Bienestar comenzó la dispersión de apoyos del programa Producción para el Bienestar.

El Banco del Bienestar realizará durante mayo de 2026 depósitos que podrían alcanzar hasta 24 mil pesos para determinados beneficiarios de programas federales. El apoyo corresponde al programa Producción para el Bienestar, dirigido a productores del sector agrícola y apícola en distintas regiones del país.

La Secretaría de Bienestar informó que estos recursos se entregan una vez al año y el monto depende de diversos factores, entre ellos el tipo de cultivo y la extensión de tierra registrada por cada productor.

https://vanguardia.com.mx/informacion/ya-viene-la-pension-del-bienestar-cuando-depositan-los-6-mil-400-pesos-del-periodo-mayo-junio-de-2026-calendario-tentativo-PG20402683

¿Quiénes recibirán hasta 24 mil pesos en mayo 2026?

Los beneficiarios del programa son productores inscritos en el padrón oficial de la Secretaría de Agricultura y que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al apoyo.

El depósito puede variar desde 7 mil pesos hasta un máximo de 24 mil pesos, dependiendo de:

- Tipo de cultivo registrado

- Número de hectáreas activas

- Actividad agrícola o apícola validada

- Cumplimiento de las reglas de operación

El objetivo del programa es fortalecer la producción agrícola nacional y apoyar económicamente a pequeños y medianos productores.

Calendario de depósitos del Banco del Bienestar

La dispersión de pagos comenzó el 30 de abril de 2026 para productores de maíz, milpa y sorgo. Sin embargo, durante mayo continuarán las siguientes etapas del calendario.

Depósitos programados para mayo y meses posteriores

El 18 de mayo de 2026, se realizará el pago para productores de:

- Frijol

- Caña de azúcar

- Amaranto

- Ajonjolí

- Cacahuate

- Calabaza

- Garbanzo

- Girasol

- Haba

- Lenteja

- Soya

- Trigo, entre otros

$!El Banco del Bienestar realizará durante mayo de 2026 depósitos que podrían alcanzar hasta 24 mil pesos.
El Banco del Bienestar realizará durante mayo de 2026 depósitos que podrían alcanzar hasta 24 mil pesos. Fotografía Cortesía

Próximas fechas confirmadas

- 15 de junio: productores de arroz

- 7 de septiembre: productores de café, cacao, miel, nopal, cebada, avena y otros cultivos

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos únicamente a canales oficiales para evitar fraudes o información falsa relacionada con los pagos.

Requisitos para recibir el apoyo

Para formar parte del programa Producción para el Bienestar y recibir el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario cumplir con ciertos criterios.

Principales requisitos

- Ser persona física

- Estar registrados en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura

- Comprobar la posesión legal del terreno

- Tener predios activos con cultivos autorizados o actividad apícola

- Presentar CURP e identificación oficial vigente

- No ser beneficiarios de Sembrando Vida

Además, los terrenos registrados no deben encontrarse en zonas urbanas ni en áreas naturales protegidas.

Cómo consultar el saldo del Banco del Bienestar

Los beneficiarios pueden verificar si ya recibieron el depósito mediante distintas opciones:

- Aplicación móvil del Banco del Bienestar

- Cajeros automáticos

- Línea telefónica oficial

- Sucursales bancarias

Las autoridades recomiendan evitar compartir información bancaria y revisar constantemente el saldo de manera segura.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-como-consultar-el-saldo-de-tu-tarjeta-sin-salir-de-casa-OO19539241

Un apoyo clave para productores en México

El programa Producción para el Bienestar se mantiene como uno de los principales apoyos dirigidos al campo mexicano. Los depósitos de mayo 2026 representan un ingreso importante para miles de productores que dependen de estas actividades para sostener sus cultivos y operaciones.

Con montos que pueden alcanzar hasta 24 mil pesos, el apoyo busca fortalecer la productividad agrícola y brindar mayor estabilidad económica a quienes trabajan en el sector rural del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Programas Sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


BANCO DEL BIENESTAR

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Libre y soberana

Libre y soberana
true

Rocha Moya, asunto de Estado para Sheinbaum

Al cierre del primer trimestre de 2026, las emisiones de un 51.2%, alcanzando las 234 mil toneladas, cifra récord que contradice los planes de mitigación presentados ante el Banco Mundial.

Emisión de metano al 51% coloca a México como el mayor contaminante de Norteamérica
El documento advierte que “lejos de tratarse de hechos aislados, las agresiones contra la prensa responden a patrones sostenidos que demuestran un ambiente hostil contra el gremio”.

México, país más violento con la prensa: Artículo 19
El programa Vivienda para el Bienestar mantiene en 2026 opciones de crédito accesible para jóvenes.

Crédito Infonavit 2026 para jóvenes: así puedes obtener vivienda accesible entre los 20 y 35 años
La OMS explica qué es el hantavirus, cómo se transmite y por qué el riesgo para la población general sigue siendo bajo tras brote en crucero.

Hantavirus: cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas
¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour

¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour
Tigres se convirtió en el primer finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 1-0 al Nashville SC.

Tigres vence a Nashville y avanza a la Final de la Concachampions 2026