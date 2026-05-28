Modalidad 40 IMSS 2026: Descubre cuánto te cuesta mejorar tu pensión este año

Si perteneces a la Ley 73 del IMSS y estás planeando tu retiro, seguro has escuchado hablar de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mejor conocida como Modalidad 40. Este esquema es una de las mejores herramientas que tienen los futuros jubilados en México para incrementar sus semanas cotizadas y elevar el promedio de su Salario Base de Cotización (SBC), lo que se traduce directamente en una pensión mensual mucho más jugosa. Sin embargo, este beneficio no es gratuito ni cuesta lo mismo para todos. Para este 2026, las cuotas han tenido actualizaciones importantes que debes conocer antes de tomar una decisión.

El costo real de la Modalidad 40 en 2026 Una de las dudas más frecuentes es de cuánto es el pago mensual. Lo primero que debes saber es que no existe una tarifa única. El costo de la Modalidad 40 representa exactamente el 14.438% del salario mensual con el que decidas darte de alta ante el Instituto. Al momento de registrarte, tú eliges el salario con el que quieres cotizar, el cual se mide en Unidades de Medida de Actualización (UMA). El rango permitido va desde una sola UMA hasta un tope máximo de 25 UMAs. Debido a que el valor de la UMA se actualiza de manera anual, el costo de las cuotas también se eleva año con año. Para que te des una idea clara de la inversión que requieres mes con mes en 2026, aquí tienes los costos aproximados según el nivel de cotización que elijas: - Si decides cotizar con 10 UMAs: El pago mensual oscilará entre los $8,000 y $9,000 pesos. - Si optas por un nivel intermedio de 15 UMAs: Tu desembolso mensual estará entre los $12,000 y $14,000 pesos. - Si te vas por el tope máximo de 25 UMAs: La inversión mensual superará los $20,000 pesos.

¿Cómo puedes calcular tu pago exacto? Hacer cuentas es bastante sencillo si sigues estos pasos. Primero, identifica el salario diario con el que te quieres registrar. Después, multiplica esa cantidad por los días que tiene el mes en curso (ya sean 28, 30 o 31 días). Finalmente, a ese resultado aplícale el porcentaje vigente: multiplica tu Salario Mensual por el 14.438%. El resultado será la cuota exacta que deberás cubrir ese mes. Requisitos indispensables para darte de alta Aunque suena como un plan perfecto para asegurar tu futuro financiero, la Modalidad 40 tiene reglas estrictas. No cualquiera puede acceder a ella; necesitas cumplir al pie de la letra con los siguientes puntos: - Pertenecer a la Ley 73: Es obligatorio haber comenzado a trabajar y cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. - Estar desempleado: Debes estar formalmente dado de baja del régimen obligatorio. - Vigencia de derechos: No deben haber pasado más de cinco años desde tu última baja laboral. - Semanas mínimas: Es necesario contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años previos a tu fecha de baja.

Invertir en este esquema requiere una planeación financiera sólida. Un tropiezo en los pagos mensuales podría poner en riesgo tu estabilidad económica, por lo que se recomienda analizar muy bien tu presupuesto. Si tienes dudas específicas sobre tu caso, puedes comunicarte directamente al teléfono oficial del IMSS para pensionados al 800 623 2323 (opción 3), de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

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