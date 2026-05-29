Sufren desabasto de combustibles diversas entidades de México

Salvador Jiménez, empresario e integrante de la organización Gasolineros Unidos, aseguró que hay estaciones que han cerrado dos o tres días por falta de combustible, pues Pemex no se da abasto para surtirlas.

México muestra signos de desabasto de gasolina y diesel, afirmaron especialistas y empresarios gasolineros. Estaciones de servicio de Jalisco, Estado de México, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León y en menor medida la Ciudad de México, entre otras entidades, realizan cierres parciales y totales ante la falta de producto y racionamiento que realiza Pemex .

”Nosotros tenemos cerrada una estación desde hace tres días porque no tenemos producto. Hemos llamado a las estaciones de reparto de Pemex y nos tienen en espera, sobre todo diesel, pero también en Magna”.

”Antes solicitábamos cinco pipas cada semana, pero ahora nos dicen que no hay o nos mandan media o una pipa. Llamamos a otras terminales y nos dicen que no hay o bien que tendrán producto en las próximas 20 horas, por lo que tenemos que cerrar”, expresó en entrevista.

Incluso, añadió, algunas empresas importadoras como Valero, Marathon, Shell, Repsol y hasta MGC, que es filial de Pemex, no cuentan con diesel o bien lo venden a más de 28 pesos, cuando el tope de comercialización es de 27 pesos el litro.

Expuso que esta situación la están padeciendo estaciones de Puebla, Michoacán, Jalisco, Puebla y Tamaulipas.

Marcial Díaz Ibarra, director de QUA Energy Consultores, aseguró que la zona centro y el Bajío están padeciendo más desabasto, como el Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad de México.

”Pemex no tiene capacidad para abastecer a todo el país por más que se haya incrementado la refinación, pues la base de producción de hidrocarburos no pasa de un millón 300 mil barriles diarios”.

”No podemos refinar más porque no producimos más petróleo. Lo que se produce de gasolina y diesel no es suficiente para ser independientes y actualmente se importa alrededor de 60 por ciento del combustible, y los importadores están frenando sus compras”, expresó.

Aseguró que la autoridad prefiere llamarle ajuste logístico al desabasto, así como deslizamiento del tipo de cambio a la devaluación del peso.

Dijo que no hay combustible porque hay insuficiencia en almacenamiento.

Alejandro Montufar, director de la consultora PetroIntelligence, expresó que la estrategia de contención de precios de los combustibles para evitar presiones inflacionarias ha provocado que Pemex tenga una mayor demanda a la prevista.

“Debido al plan (de contención), hay una brecha más amplia en los precios de los importadores”.

”Pemex tiene precios más competitivos, lo que ocasiona que las estaciones de servicio acudan a Pemex para abastecerse, es decir, la paraestatal está teniendo más ventas de las planeadas, lo que genera grandes filas y falta de combustible en algunas zonas”, explicó.

Sin embargo, expuso Jiménez, Pemex da prioridad a sus franquicias y deja al último a empresas que no son de su marca. Los entrevistados coincidieron en que la reubicación de terminales de despacho va en contra del acuerdo voluntario, pues provoca que la tarifa de última milla se incremente de 50 centavos a 2.50 pesos.