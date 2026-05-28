¡A sacar los ahorros! Confirma Maroon 5 conciertos en Monterrey y CDMX; ¿estarán en Saltillo?

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    ¡A sacar los ahorros! Confirma Maroon 5 conciertos en Monterrey y CDMX; ¿estarán en Saltillo?
    Promesa. Miles de fanáticos mexicanos esperan el regreso de Maroon 5 tras sus recientes presentaciones en festivales del país. FOTO: INTERNET/ APODACA GROUP

La agrupación liderada por Adam Levine anunció dos fechas en territorio mexicano como parte de su nueva gira internacional; la preventa iniciará el 2 de junio

Este jueves se confirmó que la banda estadounidense Maroon 5 ofrecerá dos conciertos en México como parte de la próxima etapa de su gira internacional ‘Love Is Like’.

El primer concierto se llevará a cabo el 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú, en la Ciudad de México, mientras que el segundo será en Monterrey, Nuevo León, en el Estadio Borregos, según informó la empresa promotora Ocesa en un comunicado.

“Estamos muy emocionados de volver a México este año. No podemos esperar para verlos”, escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram al dar a conocer la noticia.

¿CUÁNDO ES LA VENTA DE BOLETOS?

Ocesa y Apodaca Group precisaron que los boletos para la preventa de esta gira estarán disponibles en el sitio de Ticketmaster por etapas.

La primera será una preventa para clientes Banamex y arrancará el próximo 2 de junio a las 11:00 horas. La venta general se habilitará un día después, es decir, el 3 de junio.

Hasta el momento se desconocen los precios oficiales; sin embargo, serán revelados 24 horas antes de que inicie la primera fase de venta.

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Según Ocesa, esta próxima etapa llevará a la banda —reconocida por clásicos del pop rock de los 2000 como This Love (2004) y temas más contemporáneos como Payphone (2012)— a América Latina y Europa, con fechas en España, Francia, Reino Unido e Irlanda. (Con información de EFE y El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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