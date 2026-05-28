¡A sacar los ahorros! Confirma Maroon 5 conciertos en Monterrey y CDMX; ¿estarán en Saltillo?

Este jueves se confirmó que la banda estadounidense Maroon 5 ofrecerá dos conciertos en México como parte de la próxima etapa de su gira internacional ‘Love Is Like’.

El primer concierto se llevará a cabo el 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú, en la Ciudad de México, mientras que el segundo será en Monterrey, Nuevo León, en el Estadio Borregos, según informó la empresa promotora Ocesa en un comunicado.

“Estamos muy emocionados de volver a México este año. No podemos esperar para verlos”, escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram al dar a conocer la noticia.