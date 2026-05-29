Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?

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    Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?
    Millones de mexicanos utilizan la Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de sus servicios son gratuitos, algunas operaciones sí generan comisiones. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Tarjeta del Bienestar permite retirar dinero, pagar en tiendas, hacer transferencias y ahorrar saldo. Estas son las operaciones que cobran comisión y las que son gratis

La Tarjeta del Bienestar se convirtió en una de las herramientas financieras más utilizadas en México. A través de ella, millones de personas reciben depósitos correspondientes a programas sociales del Gobierno federal, incluyendo pensiones, becas y apoyos económicos.

El plástico funciona como una tarjeta de débito tradicional y opera bajo la red Mastercard, por lo que puede utilizarse en miles de comercios del país. Además de retirar efectivo, también permite realizar pagos, transferencias y conservar el dinero en la cuenta sin necesidad de retirarlo de inmediato.

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Entre los programas que depositan directamente en esta tarjeta se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión Mujeres Bienestar, apoyos para personas con discapacidad y becas educativas.

· Funciona como tarjeta de débito

· Opera en la red Mastercard

· Se puede usar en tiendas y cajeros

QUÉ OPERACIONES SON GRATIS Y CUÁLES COBRAN

Uno de los puntos que más dudas genera entre usuarios es si el Banco del Bienestar cobra comisión por consultar saldo, retirar dinero o hacer transferencias.

La respuesta depende del lugar donde se haga la operación. En los cajeros automáticos y ventanillas del propio Banco del Bienestar, tanto el retiro de efectivo como la consulta de saldo son completamente gratuitos.

Sin embargo, al utilizar cajeros de otros bancos sí se generan cargos adicionales. Las comisiones varían dependiendo de la institución financiera y pueden ir desde los 19 pesos hasta más de 40 pesos por retiro.

Por ejemplo, Inbursa cobra 19 pesos por disposición de efectivo, mientras que BBVA aplica una comisión de 33 pesos y Santander supera los 40 pesos.

También existen tiendas y supermercados que permiten retirar dinero desde caja, aunque algunas aplican cargos variables por el servicio.

· Inbursa cobra 19 pesos por retiro

· BBVA cobra 33 pesos

· Santander supera los 40 pesos

TRANSFERENCIAS, PAGOS Y NUEVAS FUNCIONES

Desde mayo de 2026, la aplicación móvil del Banco del Bienestar incorporó nuevas funciones que buscan ampliar el uso digital de la tarjeta.

Ahora algunos usuarios ya pueden realizar transferencias SPEI hacia otros bancos directamente desde la app y sin pagar comisión. El límite actual permitido es de mil 500 pesos diarios y la actualización se habilita gradualmente en distintos dispositivos.

La plataforma también agregó herramientas como CoDi y DiMo, sistemas que permiten enviar dinero mediante códigos QR o utilizando únicamente el número celular del destinatario, sin necesidad de conocer la CLABE bancaria.

Además, la tarjeta puede utilizarse para pagar en supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas de conveniencia. El Banco del Bienestar recomienda pasar el plástico solo una vez en la terminal para evitar cargos dobles.

Uno de los aspectos importantes es que el saldo no desaparece si no se retira inmediatamente. El dinero permanece seguro dentro de la cuenta hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

· Las transferencias SPEI son gratis

· El límite diario es de mil 500 pesos

· CoDi y DiMo ya están disponibles

CÓMO ACTIVAR LA TARJETA Y USAR LA APP

La activación de la tarjeta puede realizarse por teléfono, en cajero automático o directamente en sucursal bancaria.

Para hacerlo vía telefónica, los usuarios deben llamar al 800 900 2000, tener a la mano su INE y crear un NIP de cuatro dígitos. También existe la opción de activarla directamente en cajeros del Banco del Bienestar.

En 2026, la institución recomienda acudir a sucursal para registrar huella digital y verificar correctamente el funcionamiento de la cuenta.

La aplicación móvil también permite consultar saldo, revisar movimientos y acceder a transferencias digitales. Para vincularla, es necesario descargar “Banco del Bienestar” desde Play Store o App Store, registrar el número celular e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

Actualmente, la tarjeta no está habilitada para realizar compras en plataformas digitales o sitios de internet, según aclaró el propio Banco del Bienestar en sus canales oficiales.

· La app es gratuita

· Se necesita crear un NIP de cuatro dígitos

· No permite compras en línea

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QUÉ HACER SI PIERDES LA TARJETA

En caso de robo, extravío o fallas en el plástico, el Banco del Bienestar recomienda reportarlo inmediatamente al número 800 900 2000.

También es posible acudir directamente a cualquiera de las más de mil 800 sucursales distribuidas en el país para solicitar apoyo o reposición.

La institución recordó que, durante cualquier operación en cajeros o ventanillas, los usuarios deben aceptar ayuda únicamente del personal identificado del banco y evitar compartir información personal o el NIP con desconocidos.

El crecimiento de la Tarjeta del Bienestar también refleja el avance de los programas sociales digitalizados en México, donde cada vez más beneficiarios utilizan aplicaciones móviles y herramientas electrónicas para administrar sus recursos sin intermediarios.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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