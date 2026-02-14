Frente frío 34 traerá vientos intensos y calor en gran parte del país este 14 de febrero
El frente frío 34 y un anticiclón generarán vientos intensos en el norte y ambiente cálido en gran parte del país, informó la Comisión Nacional del Agua
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que este 14 de febrero de 2026 el territorio nacional registrará condiciones contrastantes: vientos fuertes con tolvaneras en el norte y noreste, así como ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, acompañado de baja probabilidad de lluvia.
La dependencia señaló que el frente frío número 34 recorrerá el norte y noreste del país, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación provocará un refrescamiento de temperaturas y rachas intensas de viento en varias entidades.
Mientras tanto, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones estables y calurosas en el resto del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 30 grados en al menos 26 entidades.
PERSISTIRÁ AMBIENTE CÁLIDO Y BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIA
El organismo meteorológico explicó que el anticiclón continuará influyendo sobre la República Mexicana, generando condiciones que limitan la dispersión de contaminantes y favorecen el aumento de las temperaturas diurnas.
Además, advirtió que las rachas de viento intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA HOY 14 DE FEBRERO
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de febrero de 2026:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA HOY 14 DE FEBRERO
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA HOY
Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León; y de componente sur: Tamaulipas.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato; de componente sur: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Tamaulipas.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO
En Saltillo, Coahuila, para este sábado 14 de febrero de 2026, el pronóstico indica un cielo mayormente despejado con presencia de nubes dispersas durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 27°C, mientras que la mínima se situará en los 9°C.
Se registrarán vientos provenientes del oeste con velocidades de hasta 19 mph y una humedad relativa que descenderá hasta el 19%. El índice de radiación ultravioleta se posicionará en un nivel 6, bajo condiciones de nacer o nula probabilidad de precipitación
La Conagua mantiene vigilancia sobre los sistemas atmosféricos activos y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.