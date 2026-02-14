Frente frío 34 traerá vientos intensos y calor en gran parte del país este 14 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que este 14 de febrero de 2026 el territorio nacional registrará condiciones contrastantes: vientos fuertes con tolvaneras en el norte y noreste, así como ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, acompañado de baja probabilidad de lluvia. La dependencia señaló que el frente frío número 34 recorrerá el norte y noreste del país, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación provocará un refrescamiento de temperaturas y rachas intensas de viento en varias entidades. Mientras tanto, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones estables y calurosas en el resto del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 30 grados en al menos 26 entidades.

PERSISTIRÁ AMBIENTE CÁLIDO Y BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIA El organismo meteorológico explicó que el anticiclón continuará influyendo sobre la República Mexicana, generando condiciones que limitan la dispersión de contaminantes y favorecen el aumento de las temperaturas diurnas. Además, advirtió que las rachas de viento intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA HOY 14 DE FEBRERO Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de febrero de 2026: Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA HOY 14 DE FEBRERO Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.