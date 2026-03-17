Vuelve Madonna a la actuación con serie de Apple TV+ tras más de dos décadas
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La estrella pop se une al elenco encabezado por Seth Rogen, Kathryn Hahn y Dave Franco
Tras 24 años alejada de los protagónicos en pantalla, Madonna regresará a la actuación, hecho que fue confirmado este martes luego de que fuera captada durante la grabación de la serie ‘The Studio’ en Venecia.
Hasta el cierre de la edición no se conocían detalles sobre su personaje ni el alcance de su participación dentro de la segunda temporada de la producción.
La propia artista adelantó su aparición al compartir en redes sociales una imagen desde el set en la ciudad italiana, donde sostenía un guion y acompañó la publicación con la frase “trabajo italiano”, en lo que se interpreta como una referencia a este nuevo proyecto.
¿QUÉ HIZO MADONNA?
El regreso a Venecia tiene un significado especial en su trayectoria, ya que en esa ciudad filmó en 1984 el videoclip de ‘Like a Virgin’, uno de los momentos más emblemáticos de su carrera.
Su participación en The Studio representa su retorno a la actuación en acción real desde 2002, cuando protagonizó la película ‘Insólito Destino’, dirigida por Guy Ritchie, además de su breve aparición en Die Another Day.
Desde entonces, Madonna ha enfocado su carrera principalmente en la música y en documentales de sus giras, además de incursionar como actriz de voz en Arthur and the Invisibles.
CAMINO EN LA ACTUACIÓN
De manera paralela, la artista continúa trabajando en su película biográfica, la cual dirigirá y que, de manera provisional, llevará por título ‘Who’s That Girl’, con Julia Garner como protagonista.