Vuelve Madonna a la actuación con serie de Apple TV+ tras más de dos décadas

Tras 24 años alejada de los protagónicos en pantalla, Madonna regresará a la actuación, hecho que fue confirmado este martes luego de que fuera captada durante la grabación de la serie ‘The Studio’ en Venecia.

Hasta el cierre de la edición no se conocían detalles sobre su personaje ni el alcance de su participación dentro de la segunda temporada de la producción.

La propia artista adelantó su aparición al compartir en redes sociales una imagen desde el set en la ciudad italiana, donde sostenía un guion y acompañó la publicación con la frase “trabajo italiano”, en lo que se interpreta como una referencia a este nuevo proyecto.