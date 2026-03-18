México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo en 2026

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México
/ 18 marzo 2026
    México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo en 2026
    Claudia Sheinbaum anunció que México albergará el Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2026, por primera vez fuera de Europa. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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El Congreso Mundial de Turismo Deportivo se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México del 7 al 9 de septiembre de 2026

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que el país será anfitrión de la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo organizado por ONU Turismo.

El encuentro internacional se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

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MÉXICO SE CONVERTIRÁ EN SEDE, POR PRIMERA VEZ FUERA DE EUROPA

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo, la designación de México como sede representa un hecho relevante, ya que será la primera ocasión en que este congreso se realice fuera de Europa.

Las ediciones anteriores del Congreso Mundial de Turismo Deportivo se llevaron a cabo en España en 2021 y 2024, así como en Croacia en 2023, consolidando este encuentro como uno de los principales espacios internacionales en la materia.

La elección de México forma parte de una estrategia para ampliar el alcance global del evento y fortalecer la participación de nuevos países en el desarrollo del turismo deportivo.

PARTICIPACIÓN FAVORECERÁ IMPULSO AL TURISMO Y A LA DIPLOMACIA DEPORTIVA

Durante el anuncio, la secretaria de Turismo señaló que este congreso permitirá posicionar a México como un destino relevante dentro del turismo internacional, al tiempo que fortalecerá acciones de diplomacia pública y deportiva.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo del encuentro es vincular la actividad deportiva con la promoción turística, destacando que este tipo de eventos generan flujo de visitantes y proyección internacional.

En ese contexto, se prevé la participación de representantes de diversos países, organismos internacionales, sector privado y especialistas vinculados al turismo y al deporte.

ACUERDO DE COOPERACIÓN Y RESPALDO INSTITUCIONAL

La designación de México como sede se formalizó mediante la firma de un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de México y ONU Turismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo de México (Sectur) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE).

En este proceso también participó la CONCANACO SERVYTUR, organismo integrante de los Miembros Afiliados de ONU Turismo, que impulsó la candidatura del país y dio seguimiento a su postulación.

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DESTACAN PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

Autoridades destacaron que la realización del congreso contribuirá a posicionar a México como referente global en turismo deportivo, al tiempo que abrirá oportunidades para la atracción de inversiones y la generación de alianzas estratégicas.

Se prevé que el evento tenga impacto en diversas cadenas productivas relacionadas con el turismo, al fomentar la llegada de visitantes internacionales y la organización de futuros eventos de gran escala en el país.

La cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo reunirá a actores clave del sector para intercambiar experiencias, analizar tendencias y promover el desarrollo de esta industria a nivel global.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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