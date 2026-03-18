Dan suspensión definitiva a proceso contra exalcalde de Tequila... pero seguirá preso

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México
/ 18 marzo 2026
    Dan suspensión definitiva a proceso contra exalcalde de Tequila... pero seguirá preso
    Rivera Navarro es señalado de encabezar un grupo criminal ligado al CJNG para cometer extorsión y secuestro. ESPECIAL

La determinación implica que se ‘congele’ proceso para revisar los señalamientos de la defensa de Rivera contra el juzgador del caso

Un juez concedió al ex alcalde de Tequila, Diego Navarro Jalisco, la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que se la había dictado por presuntamente encabezar un grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cometer extorsiones y secuestros a empresarios, políticos y comerciantes.

Según consta en el expediente 243/2026, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, la protección se le concedió el 18 de marzo, lo que implica que temporalmente se “congela” el proceso que se lleva en su contra.

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Sin embargo, la medida no implica que el ex edil jalisciense vaya a obtener la libertad, sino que se hará una revisión a los señalamientos de Rivera en contra de los actos del juez de distrito especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en funciones de juez de control, en tanto se resuelve el amparo de fondo.

Rivera Navarro fue detenido el pasado 5 de febrero y 5 días después, el 10 del mismo mes, fue vinculado a proceso señalado de encabezar a un grupo criminal ligado al CJNG dedicado a extorsionar y secuestrar a empresarios, políticos y comerciantes de Tequila.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez, procesó al exalcalde por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, los dos agravados al tratarse de un servidor público.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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