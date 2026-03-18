Dan suspensión definitiva a proceso contra exalcalde de Tequila... pero seguirá preso

Un juez concedió al ex alcalde de Tequila, Diego Navarro Jalisco, la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que se la había dictado por presuntamente encabezar un grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cometer extorsiones y secuestros a empresarios, políticos y comerciantes.

Según consta en el expediente 243/2026, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, la protección se le concedió el 18 de marzo, lo que implica que temporalmente se “congela” el proceso que se lleva en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: FGR investigará incendio en refinería Dos Bocas; reportan cinco fallecidos en Tabasco

Sin embargo, la medida no implica que el ex edil jalisciense vaya a obtener la libertad, sino que se hará una revisión a los señalamientos de Rivera en contra de los actos del juez de distrito especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en funciones de juez de control, en tanto se resuelve el amparo de fondo.

Rivera Navarro fue detenido el pasado 5 de febrero y 5 días después, el 10 del mismo mes, fue vinculado a proceso señalado de encabezar a un grupo criminal ligado al CJNG dedicado a extorsionar y secuestrar a empresarios, políticos y comerciantes de Tequila.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez, procesó al exalcalde por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, los dos agravados al tratarse de un servidor público.