Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro pagará 11,600 pesos a estos estudiantes
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Estudiantes de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán 11,600 pesos por pago doble de dos bimestres, informó Mario Delgado Carrillo
La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro realizará un pago doble durante abril de 2026 para estudiantes universitarios beneficiarios del programa, de acuerdo con información confirmada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
El depósito corresponderá a dos bimestres del ciclo escolar: enero-febrero y marzo-abril, por lo que los estudiantes seleccionados recibirán 11 mil 600 pesos en una sola exhibición durante los primeros días del mes.
Este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigido a estudiantes de educación superior inscritos en instituciones públicas del país.
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PAGO DOBLE DE LA BECA SE REALIZARÁ EN EL MES DE ABRIL DE 2026
De acuerdo con la autoridad educativa federal, el pago doble se aplicará a beneficiarios del programa que cumplen con los requisitos y están inscritos en instituciones clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.
La beca otorga 5 mil 800 pesos bimestrales, por lo que el depósito correspondiente a dos periodos será de 11 mil 600 pesos.
El pago cubrirá:
- Bimestre enero-febrero 2026
- Bimestre marzo-abril 2026
El depósito se realizará durante los primeros días de abril mediante los mecanismos habituales de dispersión del programa.
El anuncio también contempla a estudiantes beneficiarios de la Beca Benito Juárez Media Superior, aunque el impacto principal se destaca en el caso de universitarios inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro.
QUÉ ES LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa federal dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.
Características principales del apoyo:
- Monto: 5,800 pesos bimestrales
- Duración por ciclo escolar: 5 bimestres
- Periodo no cubierto: julio-agosto
- Duración máxima del apoyo: hasta 45 mensualidades
En el caso de estudiantes que cursan Medicina, el apoyo puede extenderse hasta 55 mensualidades.
COBERTURA NACIONAL Y PROCESO DE SELECCIÓN
El programa tiene cobertura nacional, aunque su aplicación depende de la suficiencia y disponibilidad presupuestal autorizada.
Por esta razón, la asignación de becas se realiza mediante un procedimiento de selección, en el que las instituciones educativas se clasifican en dos grupos:
- Escuelas prioritarias
- Escuelas susceptibles de atención
Este mecanismo busca dirigir el apoyo a estudiantes que enfrentan mayores dificultades económicas para continuar sus estudios.
REQUISITOS PARA RECIBIR LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
Para incorporarse al programa, los solicitantes deben cumplir con diversos criterios establecidos por la política educativa federal.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Ser estudiante en modalidad escolarizada en una institución prioritaria o susceptible de atención.
- Haber concluido primaria o secundaria en una escuela prioritaria.
- En el caso de estudiantes de escuelas susceptibles de atención, comprobar bajos ingresos económicos.
- Tener hasta 30 años de edad en el caso de escuelas susceptibles.
- No recibir simultáneamente otra beca con el mismo fin otorgada por una dependencia federal.
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La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro forma parte de las acciones del Gobierno de México orientadas a ampliar el acceso a la educación superior y favorecer que más estudiantes concluyan sus estudios universitarios.
A través de este apoyo económico, el programa busca contribuir a que jóvenes de distintos contextos sociales puedan continuar su formación profesional en instituciones públicas del país.