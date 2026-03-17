Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro pagará 11,600 pesos a estos estudiantes

La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro realizará un pago doble durante abril de 2026 para estudiantes universitarios beneficiarios del programa, de acuerdo con información confirmada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El depósito corresponderá a dos bimestres del ciclo escolar: enero-febrero y marzo-abril, por lo que los estudiantes seleccionados recibirán 11 mil 600 pesos en una sola exhibición durante los primeros días del mes.

Este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigido a estudiantes de educación superior inscritos en instituciones públicas del país.

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PAGO DOBLE DE LA BECA SE REALIZARÁ EN EL MES DE ABRIL DE 2026

De acuerdo con la autoridad educativa federal, el pago doble se aplicará a beneficiarios del programa que cumplen con los requisitos y están inscritos en instituciones clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.

La beca otorga 5 mil 800 pesos bimestrales, por lo que el depósito correspondiente a dos periodos será de 11 mil 600 pesos.

El pago cubrirá:

- Bimestre enero-febrero 2026

- Bimestre marzo-abril 2026

El depósito se realizará durante los primeros días de abril mediante los mecanismos habituales de dispersión del programa.

El anuncio también contempla a estudiantes beneficiarios de la Beca Benito Juárez Media Superior, aunque el impacto principal se destaca en el caso de universitarios inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro.