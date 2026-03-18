Evento de ‘norte’, lluvias torrenciales y oleaje elevado impactarán el sureste de México,

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/ 18 marzo 2026
    Evento de ‘norte’, lluvias torrenciales y oleaje elevado impactarán el sureste de México,
    Lluvias, vientos intensos y oleaje elevado se prevén este 18 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional Cuartoscuro
Stephanie León
por Stephanie León

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SMN pronostica lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo, con vientos intensos en el golfo de Tehuantepec

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 18 de marzo de 2026 se prevén lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Quintana Roo, así como vientos intensos en el sureste del país.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada polar sobre el Golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

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CONDICIONES GENERALES DEL CLIMA EN MÉXICO

El SMN detalló que estos sistemas favorecerán chubascos y lluvias en diversas regiones del país, principalmente en el sureste y zonas del Golfo de México.

Asimismo, el frente frío número 41 dejó de afectar directamente al territorio nacional al desplazarse hacia el mar Caribe; sin embargo, la masa de aire ártico asociada continuará influyendo en las condiciones atmosféricas.

Esta masa comenzará a modificar sus características térmicas, lo que generará un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país, aunque aún se mantendrán efectos como vientos intensos.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PREVISTAS PARA EL 18 DE MARZO

El pronóstico indica la presencia de precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán

El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

PRONÓSTICO DE VIENTOS EN MÉXICO

Uno de los fenómenos más relevantes será el evento de viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas

Rachas de 50 a 70 km/h: Yucatán y Quintana Roo

Rachas de 30 a 50 km/h: sur de Veracruz, Tabasco y Campeche

El SMN señaló que estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó tomar precauciones.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS

En contraste con las lluvias, se mantendrán temperaturas elevadas en distintas regiones del país.

Temperaturas de 40 a 45 °C: noreste de Baja California

Temperaturas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y suroeste de Puebla

Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, suroeste del Estado de México, Campeche y Yucatán

El organismo indicó que continuará la onda de calor en regiones del occidente y sur del país, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS

Durante la madrugada, persistirán condiciones de frío en zonas montañosas:

Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, entre otros

Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y la Ciudad de México

OLEAJE EN COSTAS DE MÉXICO

El pronóstico también contempla condiciones marítimas adversas en el sureste:

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: golfo de Tehuantepec

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Yucatán y Quintana Roo

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche

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PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

De acuerdo con el pronóstico, se anticipa un ascenso térmico moderado que llevará la temperatura máxima hasta los 24°C durante la tarde. Las autoridades recomiendan extremar precauciones debido a que el índice UV alcanzará el nivel 9, catalogado como muy alto.

Hacia el final del día, se espera un incremento en la intensidad del viento, con rachas que podrían alcanzar las 14 mph provenientes del norte. Para la noche, se prevé un nuevo descenso en el termómetro hasta los 8°C, manteniendo el ambiente seco y el cielo despejado que ha caracterizado la jornada.

La Conagua mantiene el monitoreo de los efectos asociados a la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 41, así como de los sistemas que continúan generando condiciones de inestabilidad en el territorio nacional.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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