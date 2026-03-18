Evento de ‘norte’, lluvias torrenciales y oleaje elevado impactarán el sureste de México,

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 18 de marzo de 2026 se prevén lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Quintana Roo, así como vientos intensos en el sureste del país. De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada polar sobre el Golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México. TE PUEDE INTERESAR: SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2026 previo a la Declaración Anual: reducción de hasta 100%

CONDICIONES GENERALES DEL CLIMA EN MÉXICO El SMN detalló que estos sistemas favorecerán chubascos y lluvias en diversas regiones del país, principalmente en el sureste y zonas del Golfo de México. Asimismo, el frente frío número 41 dejó de afectar directamente al territorio nacional al desplazarse hacia el mar Caribe; sin embargo, la masa de aire ártico asociada continuará influyendo en las condiciones atmosféricas. Esta masa comenzará a modificar sus características térmicas, lo que generará un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país, aunque aún se mantendrán efectos como vientos intensos. PRONÓSTICO DE LLUVIAS PREVISTAS PARA EL 18 DE MARZO El pronóstico indica la presencia de precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones: Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

PRONÓSTICO DE VIENTOS EN MÉXICO Uno de los fenómenos más relevantes será el evento de viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec. Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas Rachas de 50 a 70 km/h: Yucatán y Quintana Roo Rachas de 30 a 50 km/h: sur de Veracruz, Tabasco y Campeche El SMN señaló que estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó tomar precauciones. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS En contraste con las lluvias, se mantendrán temperaturas elevadas en distintas regiones del país. Temperaturas de 40 a 45 °C: noreste de Baja California Temperaturas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y suroeste de Puebla Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, suroeste del Estado de México, Campeche y Yucatán El organismo indicó que continuará la onda de calor en regiones del occidente y sur del país, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Durante la madrugada, persistirán condiciones de frío en zonas montañosas: Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, entre otros Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y la Ciudad de México

OLEAJE EN COSTAS DE MÉXICO El pronóstico también contempla condiciones marítimas adversas en el sureste: Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: golfo de Tehuantepec Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche TE PUEDE INTERESAR: Embajada de EU en México anuncia cambio esperado por solicitantes: estos son los dispositivos permitidos PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO De acuerdo con el pronóstico, se anticipa un ascenso térmico moderado que llevará la temperatura máxima hasta los 24°C durante la tarde. Las autoridades recomiendan extremar precauciones debido a que el índice UV alcanzará el nivel 9, catalogado como muy alto. Hacia el final del día, se espera un incremento en la intensidad del viento, con rachas que podrían alcanzar las 14 mph provenientes del norte. Para la noche, se prevé un nuevo descenso en el termómetro hasta los 8°C, manteniendo el ambiente seco y el cielo despejado que ha caracterizado la jornada. La Conagua mantiene el monitoreo de los efectos asociados a la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 41, así como de los sistemas que continúan generando condiciones de inestabilidad en el territorio nacional.

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