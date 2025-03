Gas LP del Bienestar: ¿Quiénes pueden tener acceso a este servicio y cuánto cuesta?

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DEL GAS BIENESTAR?

Con fecha de corte hasta el 29 de marzo, el Gas Bienestar ofrece los siguientes precios:

- Gas en envase de 20 kg: $390.

- Gas en envase de 30 kg: $585.

- Envase vacío de 20 kg: $1, 825.

- Envase vacío de 30 kg: $2, 240.

- Envase de 20 kg + gas: $2, 215.

- Envase de 20 kg + gas: $2, 825.

TIPS PARA EL USO CORRECTO DE UN TANQUE DE GAS LP

- Instalación correcta: Asegúrate de que el tanque de gas esté instalado por un profesional certificado. Debe estar en un lugar ventilado y a una distancia segura de fuentes de calor, llamas o productos inflamables.

- Revisión de las conexiones: Antes de usar el gas, revisa que las conexiones y mangueras estén en buen estado y bien ajustadas. Si notas alguna fuga, no uses el gas hasta que la fuga se repare.

- Prueba de fuga: Puedes realizar una prueba simple para detectar fugas. Mezcla agua con un poco de detergente y aplícalo en las conexiones. Si se forma burbujas, es señal de que hay fuga y debes proceder a repararla.

- No sobrecargar el tanque: Evita llenar el tanque más allá de su capacidad recomendada. Un tanque demasiado lleno puede ocasionar fugas o sobrepresiones.

- Uso adecuado del regulador: Asegúrate de que el regulador de presión esté funcionando correctamente. Este dispositivo es vital para controlar la presión del gas que llega a los aparatos.

- Ubicación segura: Coloca el tanque en un lugar estable, alejado de fuentes de calor directo o de objetos que puedan causar chispas. Nunca lo dejes en lugares cerrados o sin ventilación.

- Apaga el gas cuando no lo uses: Si no vas a utilizar el gas por un tiempo, asegúrate de cerrar la válvula del tanque. Esto previene fugas y ahorra gas.

- No usar el tanque en interiores sin ventilación: Si bien algunos aparatos pueden funcionar dentro de la casa, nunca pongas un tanque de gas LP dentro de un espacio cerrado sin ventilación adecuada, ya que podría acumularse gas y generar un peligro de explosión.

- Mantén el tanque alejado de niños: Los tanques deben estar fuera del alcance de niños para evitar que jueguen con las válvulas y causen accidentes.

- Revisión periódica: Realiza revisiones periódicas del estado del tanque, mangueras y reguladores. Si el tanque tiene más de 5 años de uso, considera cambiarlo por uno nuevo.

- No almacenar en lugares calurosos: No dejes los tanques expuestos a la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (como radiadores o estufas), ya que el calor excesivo puede causar presión interna peligrosa.