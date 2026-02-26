$!IMSS e ISSSTE anuncian fechas de pago de pensión de marzo 2026

Con el inicio de marzo, los pensionados en México recibirán el tercer depósito de 2026. Esta dispersión de recursos no solo abarca los programas de la Secretaría del Bienestar, sino también los pagos correspondientes a los beneficiarios del IMSS e ISSSTE.

¿CUÁNDO DEPOSITAN LA PENSIÓN DE MARZO 2026 DEL ISSSTE E IMSS?

De acuerdo con los calendarios oficiales:

- El ISSSTE realizará el pago correspondiente a marzo de 2026 el 27 de febrero.

- El IMSS efectuará el depósito el 2 de marzo.

Estas fechas corresponden al tercer pago del año para las personas pensionadas bajo ambos esquemas.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA PENSIÓN DEL ISSSTE 2026

El ISSSTE dio a conocer el calendario de pagos de pensiones para 2026, el cual incluye ambas partes del aguinaldo.

Las fechas programadas son las siguientes:

- Abril: 27 de marzo

- Mayo: 29 de abril

- Junio: 29 de mayo

- Julio: 29 de junio

- Agosto: 30 de julio

- Septiembre: 28 de agosto

- Octubre: 30 de septiembre

- Noviembre: 29 de octubre

- Aguinaldo (primera parte): primera quincena de noviembre

- Diciembre (segunda parte): 27 de noviembre

El instituto indicó que el calendario tiene como objetivo que las y los pensionados puedan llevar un mejor control de sus ingresos durante el año.