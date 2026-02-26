IMSS e ISSSTE anuncian fechas de pago de pensión de marzo 2026

/ 26 febrero 2026
    IMSS e ISSSTE anuncian fechas de pago de pensión de marzo 2026
    El ISSSTE pagará el 27 de febrero y el IMSS el 2 de marzo la pensión correspondiente a marzo 2026 VANGUARDIA

Pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán en los próximos días el tercer pago del año 2026.

Con el inicio de marzo, los pensionados en México recibirán el tercer depósito de 2026. Esta dispersión de recursos no solo abarca los programas de la Secretaría del Bienestar, sino también los pagos correspondientes a los beneficiarios del IMSS e ISSSTE.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?

¿CUÁNDO DEPOSITAN LA PENSIÓN DE MARZO 2026 DEL ISSSTE E IMSS?

De acuerdo con los calendarios oficiales:

- El ISSSTE realizará el pago correspondiente a marzo de 2026 el 27 de febrero.

- El IMSS efectuará el depósito el 2 de marzo.

Estas fechas corresponden al tercer pago del año para las personas pensionadas bajo ambos esquemas.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA PENSIÓN DEL ISSSTE 2026

El ISSSTE dio a conocer el calendario de pagos de pensiones para 2026, el cual incluye ambas partes del aguinaldo.

Las fechas programadas son las siguientes:

- Abril: 27 de marzo

- Mayo: 29 de abril

- Junio: 29 de mayo

- Julio: 29 de junio

- Agosto: 30 de julio

- Septiembre: 28 de agosto

- Octubre: 30 de septiembre

- Noviembre: 29 de octubre

- Aguinaldo (primera parte): primera quincena de noviembre

- Diciembre (segunda parte): 27 de noviembre

El instituto indicó que el calendario tiene como objetivo que las y los pensionados puedan llevar un mejor control de sus ingresos durante el año.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA PENSIÓN DEL IMSS 2026

Por su parte, el IMSS informó las fechas en que depositará las pensiones a lo largo de 2026. El calendario contempla los siguientes días de pago:

- 1 de abril

- 4 de mayo

- 1 de junio

- 1 de julio

- 3 de agosto

- 1 de septiembre

- 1 de octubre

- 2 de noviembre

- 1 de diciembre

Las autoridades recomiendan a las personas pensionadas consultar los canales oficiales de cada institución para confirmar fechas y evitar contratiempos al momento de disponer de sus recursos.

Con estos depósitos, tanto el ISSSTE como el IMSS continúan con la dispersión regular de pensiones correspondiente al ejercicio 2026.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

