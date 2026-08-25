IMSS e ISSSTE preparan el pago de septiembre para pensionados y jubilados

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    IMSS e ISSSTE preparan el pago de septiembre para pensionados y jubilados
    Los pensionados del IMSS y el ISSSTE recibirán el pago de septiembre en fechas diferentes, según el calendario establecido por cada institución. VANGUARDIA

Los pensionados del IMSS y el ISSSTE recibirán su pago de septiembre en fechas diferentes, de acuerdo con el calendario de cada institución

Septiembre llegará con fechas distintas para el pago a pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los beneficiarios de estos recursos incluyen a personas que reciben pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y riesgo de trabajo, así como asignaciones familiares y ayudas asistenciales.

Cada instituto cuenta con su propio calendario de depósitos, por lo que las fechas de pago no necesariamente coinciden. Esta diferencia permite conocer con anticipación cuándo estarán disponibles los recursos para quienes reciben una pensión o jubilación.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-2026-calendario-tentativo-de-pagos-de-septiembre-para-recibir-los-6-mil-400-pesos-LD23023976

¿CUÁNDO DEPOSITARÁ EL IMSS LA PENSIÓN DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el calendario de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el depósito correspondiente a septiembre de 2026 se realizará el martes 1 de septiembre.

El IMSS establece como regla general que el pago de las pensiones se efectúe el primer día del mes. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un día considerado inhábil, el depósito puede realizarse en otra jornada.

Durante 2026, esta situación provocará modificaciones en seis de los pagos programados, aunque los retrasos no superarán los cinco días.

Para septiembre no será necesario aplicar un ajuste de este tipo, por lo que los pensionados del IMSS recibirán sus recursos desde el primer día del mes.

ISSSTE ADELANTARÁ EL PAGO DE SEPTIEMBRE

Los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán el pago correspondiente a septiembre de manera adelantada.

Según el calendario del ISSSTE, el depósito se realizará el viernes 28 de agosto de 2026, por lo que los beneficiarios podrán disponer de los recursos antes del inicio de septiembre.

El instituto establece como regla general que las pensiones se paguen el último día hábil del mes anterior al periodo correspondiente. Por ello, el depósito de septiembre se realizará en agosto.

La excepción ocurre con el pago correspondiente a enero, que generalmente se entrega durante los primeros días de ese mes y no al cierre de diciembre.

El depósito del 28 de agosto será la segunda fecha más temprana de pago del ISSSTE durante 2026. La fecha más anticipada será el día 27, como ocurrió con los pagos correspondientes a marzo y abril y está previsto para diciembre.

FECHAS DE PAGO DE SEPTIEMBRE

Así, quienes reciben una pensión del ISSSTE podrán disponer del pago de septiembre a partir del viernes 28 de agosto, mientras que los pensionados del IMSS tendrán el depósito el martes 1 de septiembre.

Las fechas corresponden exclusivamente al calendario de cada institución, por lo que los derechohabientes deben considerar el organismo del que reciben su pensión para identificar cuándo estarán disponibles sus recursos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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