Detienen a presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina desaparecida en Jalisco

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    Detienen a presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina desaparecida en Jalisco
    Eduardo Isaac “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la estudiante Karla Margarita en Jalisco. VANGUARDIA

Eduardo Isaac “N” fue detenido por el presunto feminicidio de Karla Margarita, estudiante de Medicina reportada como desaparecida el 14 de septiembre

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó este viernes 18 de septiembre sobre la detención de Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita, estudiante de Medicina de 22 años de la Universidad Cuauhtémoc.

La joven, originaria de Irapuato, Guanajuato, fue reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre y localizada sin vida dos días después en un sembradío ubicado en el Camino a Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, en la colonia Las Agujas.

La Fiscalía estatal informó que agentes de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a ViEMNNA, realizaron acciones operativas, de gabinete e inteligencia que permitieron ubicar y detener a Eduardo Isaac “N”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-sin-vida-a-karla-margarita-perez-jimenez-estudiante-de-medicina-en-zapopan-jalisco-FC23567626

FISCALÍA DE JALISCO CONFIRMA DETENCIÓN DE EDUARDO ISAAC ‘N’ POR EL FEMINICIDIO DE KARLA MARGARITA

A través de sus redes sociales, la Fiscalía señaló que el detenido es considerado presunto responsable del feminicidio de la estudiante y adelantó que proporcionará más información conforme avance la investigación.

La dependencia no detalló públicamente, hasta el momento, las circunstancias específicas de la detención ni los elementos de prueba que sustentan el señalamiento en su contra.

La captura ocurre después de que la localización del cuerpo de Karla Margarita activara las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la información difundida por autoridades, la joven presentaba huellas de violencia cuando fue encontrada en el terreno ubicado en la zona de Nextipac, en Zapopan.

KARLA MARGARITA FUE REPORTADA COMO DESAPARECIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE TRAS ABORDAR UNA MOTOCICLETA DE APP

De acuerdo con la información preliminar, el día de su desaparición Karla Margarita utilizó un servicio de transporte mediante una plataforma y abordó una motocicleta para realizar el traslado.

Posteriormente se reportó su desaparición y se desplegaron acciones para localizarla. El 16 de septiembre, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en un sembradío cercano al CUCBA.

La Fiscalía de Jalisco cuenta con el Protocolo Alba, mecanismo destinado a la búsqueda y localización inmediata de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas cuando existe riesgo de que sean víctimas de un delito.

Hermano de Karla Margarita confirma su muerte

Tras conocerse la localización de la joven, su hermano informó sobre el fallecimiento a través de redes sociales.

En su mensaje expresó su dolor por la muerte de Karla Margarita y señaló que había acudido a buscarla con la intención de regresar con ella.

La familia enfrenta ahora el proceso derivado de la investigación ministerial y las diligencias correspondientes al caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-morelos-pedira-pena-maxima-para-presunto-feminicida-de-claudia-tacoronte-KD23570569

JALISCO SUMA 15 VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN 2026

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas en la información proporcionada, entre enero y julio de 2026 se registraron 380 víctimas de feminicidio en México.

Cinco entidades concentraron 157 de esos casos: Sinaloa registró 54 víctimas; Estado de México, 27; Chiapas, 26; mientras que Ciudad de México y Tamaulipas contabilizaron 25 cada una.

Jalisco acumuló 15 víctimas durante ese periodo, cifra que lo ubicó en el noveno lugar nacional, de acuerdo con esos datos. Guanajuato ocupó el octavo sitio y Sonora el décimo, ambos con el mismo número de víctimas reportadas.

La investigación por el caso de Karla Margarita continuará bajo responsabilidad de las autoridades de Jalisco, mientras que Eduardo Isaac “N” deberá enfrentar las etapas correspondientes del proceso penal y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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