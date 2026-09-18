Stellantis mantiene operaciones en Coahuila: Secretaría de Economía

El Gobierno de Coahuila informó que directivos de Stellantis reiteraron que las operaciones de la empresa en México, particularmente en Coahuila, se mantienen firmes, luego de reportes sobre un posible traslado de la producción de la RAM Heavy-Duty de Saltillo a Michigan, Estados Unidos. Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, señaló que altos directivos de la empresa le aseguraron que Stellantis mantiene sus operaciones en México y, en particular, en Coahuila.

De acuerdo con el funcionario, los directivos indicaron que México continúa siendo el sitio de fabricación de la RAM Heavy-Duty, por lo que consideraron incorrectos los informes que señalan un cambio de ubicación de esta producción. La postura del Gobierno estatal se dio después de que un portal estadounidense especializado en la industria automotriz difundiera información sobre una posible reubicación de parte de la producción de la camioneta desde el complejo de Saltillo hacia una planta en Michigan. Reportes publicados esta semana señalan que Stellantis estaría evaluando esa posibilidad con proveedores. El sitio oficial de RAM señala actualmente que la RAM 2500, parte de la línea Heavy-Duty, se ensambla en la planta de Saltillo, México.

El Gobierno de Coahuila señaló que mantiene comunicación con empresas y organizaciones laborales de las distintas regiones del estado para dar seguimiento a situaciones relacionadas con las actividades productivas y laborales. La administración estatal indicó que este contacto busca mantener información sobre posibles cambios en el sector y evitar la difusión de versiones sin confirmación.