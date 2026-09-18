Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una gran masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, un canal de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una masa de aire frío sobre el golfo de México, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; así como chubascos y lluvias fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; al final del día, la masa de aire frío se desplazará hacia el noreste del golfo de México y dejará de afectar al país. Simultáneamente, canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte y sur del territorio nacional.

Por otra parte, el monzón mexicano y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, además de inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en Sonora. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste) y Sinaloa (centro y sur). Para el sábado, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior del país, aunados a vaguadas en niveles altos de la atmósfera además de divergencia en altura, ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, oriente, centro y sur del país; pronosticándose puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas, durante el día lunes. Se prevé que, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. Se prevé la formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico al suroeste de las costas de Jalisco y al sur de Baja California Sur, su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California Sur y el occidente del territorio nacional. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste); e iniciando el sábado en Baja California Sur (centro y sur) y finalizando el domingo en Sinaloa. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 17 y máxima de 29 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 29 y una mínima de 17 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 30 y mínima de 17. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Puebla (norte y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y este), Guerrero (este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (este), Campeche (norte), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California Sur, Aguascalientes y Guanajuato. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste y sur), Sinaloa, Durango (noroeste) y Chihuahua (noreste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; así como costa occidental de Baja California, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.