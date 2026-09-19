Crecen 7% incidentes de consumidores de drogas alterando orden en calles de Coahuila

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    Crecen 7% incidentes de consumidores de drogas alterando orden en calles de Coahuila
    Coahuila también está en el top 10 de reportes sobre personas consumiendo drogas en las calles. UNSPLASH
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Durante 2025 el sistema de emergencias 911 atendió 4 mil 364 reportes, mientras que en 2024 fueron 4 mil 84 llamadas

Con un incremento de siete por ciento en la incidencia entre 2024 y 2025, Coahuila se ubica como el séptimo estado del País con más reportes al 911 de personas alterando el orden público bajo los influjos de las drogas, señala un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, entre enero y diciembre de 2025, el sistema de emergencias 911 registró como procedentes 4 mil 364 reportes de incidentes en los que se reportó que personas drogadas se encontraban alterando el orden público en calles de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-mala-disposicion-de-llantas-detona-riesgo-de-incendios-y-crisis-ambiental-AM23586611

En 2024, año inmediato anterior, la incidencia fue de 4 mil 84 llamadas por la misma causa en territorio coahuilense, por lo que entre un año y otro creció la problemática al menos en un siete por ciento.

Con la estadística de 2025, Coahuila se ubica como el octavo estado con más reportes de alteración del orden público de personas bajo los influjos de las drogas.

En ese apartado, Chihuahua se ubicó como la entidad con mayor incidencia, con un total de 11 mil 877 reportes; luego vienen Guanajuato, con 9 mil 542; Yucatán, con 5 mil 860; Nuevo León, con 5 mil 798 incidentes; Puebla, con 4 mil 764; y Baja California, con un total de 4 mil 380.

Aunque en la mayoría de los casos el primer respondiente de estas emergencias las clasifica como faltas administrativas, también existen casos donde debido al origen del reporte, se pueden involucrar otros delitos más graves.

¿Y EN CONSUMO DE DROGA?

Además de la alteración del orden público de personas drogadas, el sistema de emergencias 911 también atendió reportes sobre consumo de estupefacientes en la vía pública, conductas que fueron identificadas y denunciadas por ciudadanos en colonias y en otros espacios abiertos.

De acuerdo con los registros, en Coahuila el 911 recibió un total de tres mil 61 reportes por la identificación de personas consumiendo drogas en la calle.

En este panorama, Coahuila se ubica como la novena entidad con mayor incidencia, pues le anteceden Guanajuato, con 21 mil 514 casos; Chihuahua, con 8 mil 865; Nuevo León, con 8 mil 91; Baja California, con 5 mil 697; Sonora, con 5 mil 266; Jalisco, con 5 mil 232; Estado de México, con 3 mil 511; y Aguascalientes, con 3 mil 308.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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