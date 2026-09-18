Sheinbaum defiende al almirante Rafael Ojeda... ‘Ni está escondido, ni se ha negado a declarar’

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que la solicitud forma parte del procedimiento relacionado con el caso que investiga una presunta red de contrabando de combustible , conocida como huachicol fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán , no está escondido ni enfrenta una carpeta de investigación en su contra, luego de que la defensa de una de las personas detenidas solicitara que el almirante retirado comparezca ante las autoridades.

En septiembre de 2026, la Fiscalía señaló que aquella información permitió avanzar en las indagatorias contra una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó previamente que una investigación iniciada en 2024 tuvo como antecedente información proporcionada por Ojeda cuando estaba al frente de la Secretaría de Marina.

RAFAEL OJEDA FUE SOLICITADO PARA DECLARAR

Sheinbaum explicó que la solicitud para que Ojeda declare provino de la defensa de una de las personas detenidas en el proceso. La petición busca incorporar su testimonio al expediente, aunque la presidenta aclaró que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar cómo continuará el procedimiento.

“Ni está escondido ni absolutamente nada, eso nos lo ratificó la Fiscalía General de la República, y no tiene un delito en su contra el almirante Ojeda”, declaró la presidenta.

La situación se relaciona con el proceso contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados dentro de una investigación por delitos vinculados con hidrocarburos. La defensa ha solicitado que el exsecretario de Marina sea entrevistado como parte de su estrategia jurídica.

En julio, la FGR aceptó una solicitud de la defensa para entrevistar a siete elementos de la Secretaría de Marina. El caso abrió una nueva etapa de declaraciones de personal naval que tuvo relación con las instituciones involucradas.

SHEINBAUM NIEGA QUE OJEDA ESTÉ ESCONDIDO

Ante las preguntas sobre el paradero y situación jurídica del exsecretario, Sheinbaum rechazó que exista una conducta de ocultamiento o negativa a colaborar con las autoridades.

“No hay ningún delito ni carpeta de investigación contra el almirante Ojeda. Está llamado a declarar en un juicio y ya determinará él si declara o no, si declara y cómo declara”, sostuvo.

La presidenta también aclaró que Rafael Ojeda no trabaja actualmente como asesor de seguridad, como se había señalado en algunas versiones. Explicó que el almirante se encuentra retirado después de haber concluido su periodo como secretario de Marina.

La propia FGR ha señalado públicamente que Ojeda proporcionó información en 2024 sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval. La Fiscalía indicó que esa información fue el punto de partida para una investigación que posteriormente derivó en acciones contra una red de contrabando de combustible.

¿POR QUÉ SE HABLA DE UNA PENSIÓN PARA RAFAEL OJEDA?

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la percepción económica que recibe el almirante retirado. Ante una cifra cercana a 150 mil pesos mensuales, Sheinbaum explicó que ese ingreso está relacionado con su condición de militar retirado y con el grado que alcanzó durante su trayectoria.

La presidenta señaló que los integrantes retirados de las Fuerzas Armadas reciben una jubilación de acuerdo con el rango que tuvieron durante su servicio.

La aclaración ocurrió mientras aumentaba la atención pública sobre la situación de Ojeda dentro del caso de los hermanos Farías Laguna. Hasta el momento, la información oficial disponible distingue entre ser llamado a declarar dentro de un procedimiento y enfrentar una investigación penal en calidad de imputado.

Sheinbaum reiteró que la decisión sobre la comparecencia y las condiciones en las que se desarrolle corresponde a las autoridades encargadas del proceso.

“Ni está escondido ni se ha negado a declarar, sino que simple y sencillamente sigue el procedimiento”, concluyó.

DATOS CURIOSOS

· Rafael Ojeda Durán fue secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

· La FGR informó que en 2024 Ojeda proporcionó información que dio origen a una investigación sobre una red de contrabando de hidrocarburos.

· La defensa de los hermanos Farías Laguna solicitó que Ojeda fuera llamado a declarar dentro del procedimiento.

· La FGR ordenó previamente entrevistas con siete elementos de la Marina relacionadas con el caso.