¿INE digital? Así puedes tener tu credencial para votar en tu celular

Con motivo del Proceso Electoral Federal 2023-2024, los Módulos de Atención Ciudadana han extendido sus horarios de atención. Los ciudadanos podrán realizar sus trámites de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 9:00 a 16:00 horas.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR TU CREDENCIAL PARA VOTAR

Para cualquier trámite de la Credencial para Votar, solo se requieren tres documentos en original y sin alteraciones: acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio. El INE recuerda que

Se recomienda a los ciudadanos reportar cualquier robo o extravío de su Credencial para Votar y verificar que el folio aparezca con la alerta correspondiente para evitar el mal uso de sus datos personales.

El INE le recuerda a aquellos ciudadanos que tramitaron su Credencial para Votar en el año 2022 y aún no la recogen, tienen plazo hasta el 1 de marzo de 2024 para reclamarla. Después de esta fecha, las credenciales no reclamadas serán destruidas, y los ciudadanos no podrán sufragar.

Para conocer la ubicación, días y horarios de atención de los Módulos de Atención Ciudadana, se recomienda consultar la página ubicatumodulo.ine.mx. El INE reitera la importancia de cumplir con estos plazos para garantizar la participación activa en el proceso electoral 2024.