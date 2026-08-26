Infonavit cambia requisitos para créditos de vivienda: estos documentos pedirá desde agosto de 2026

Las nuevas disposiciones no aplican de manera idéntica a todas las modalidades de financiamiento, por lo que los documentos requeridos dependen del tipo de crédito y de las características de cada operación.

Los cambios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraron en vigor el 6 de agosto de 2026. Entre las modificaciones se encuentran nuevas opciones para acreditar la identidad, autorizar consultas al historial crediticio por medios electrónicos y comprobar el domicilio.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) modificó las reglas sobre los documentos que deben integrar los expedientes para solicitar financiamientos destinados a comprar, construir, ampliar, remodelar o mejorar una vivienda.

CURP BIOMÉTRICA PODRÁ ACREDITAR LA IDENTIDAD

Uno de los principales cambios establece que la CURP vinculada con datos biométricos podrá utilizarse para acreditar la identidad del derechohabiente cuando los datos asociados hayan sido validados correctamente.

La disposición no convierte a la CURP biométrica en un requisito obligatorio para todos los solicitantes. El documento se incorpora como una alternativa a otros medios de identificación.

La lista vigente del Infonavit contempla como identificaciones válidas la credencial para votar, el pasaporte y la CURP biométrica. En caso de no presentar esta última, el solicitante deberá entregar la CURP convencional por separado.

AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONSULTAR EL BURÓ DE CRÉDITO

Las nuevas reglas también permiten que la autorización para consultar información de las Sociedades de Información Crediticia, como el Buró de Crédito, pueda otorgarse mediante firma autógrafa o por medios electrónicos.

Además, se incorporó la constancia de asesoría o educación financiera entre los documentos que pueden formar parte del expediente, cuando corresponda a la modalidad de financiamiento.

Actualmente, el Infonavit contempla el curso “Saber más para decidir mejor”, disponible a través de Mi Cuenta Infonavit.

ESCRITURA PODRÁ SUSTITUIR COMPROBANTE DE DOMICILIO EN ALGUNOS CASOS

Otro de los cambios establece que el comprobante de domicilio podrá ser sustituido, cuando la operación lo permita, por el testimonio de la escritura emitida durante la formalización del crédito.

La modificación no elimina de manera general el comprobante de domicilio. Su sustitución dependerá del tipo de financiamiento y de la etapa en que se encuentre la integración del expediente.

En los créditos destinados a liquidar una hipoteca previa, también podrá solicitarse documentación para acreditar que no existen adeudos relacionados con el impuesto predial.

Respecto al servicio de agua, la constancia correspondiente será requerida únicamente cuando así lo establezcan las disposiciones estatales o municipales aplicables.

Para financiamientos destinados a construcción, autoproducción, remodelación, ampliación o mejora, el trabajador deberá acreditar la propiedad o legítima tenencia del terreno o inmueble.

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA COMPRAR UNA VIVIENDA CON INFONAVIT

De acuerdo con la documentación oficial del Instituto, el expediente para solicitar un crédito destinado a comprar una vivienda puede incluir: