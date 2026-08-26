Infonavit cambia requisitos para créditos de vivienda: estos documentos pedirá desde agosto de 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Infonavit actualizó los documentos para tramitar créditos de vivienda; ahora permite nuevas formas de acreditar identidad, domicilio y autorizar consultas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) modificó las reglas sobre los documentos que deben integrar los expedientes para solicitar financiamientos destinados a comprar, construir, ampliar, remodelar o mejorar una vivienda.
Los cambios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraron en vigor el 6 de agosto de 2026. Entre las modificaciones se encuentran nuevas opciones para acreditar la identidad, autorizar consultas al historial crediticio por medios electrónicos y comprobar el domicilio.
Las nuevas disposiciones no aplican de manera idéntica a todas las modalidades de financiamiento, por lo que los documentos requeridos dependen del tipo de crédito y de las características de cada operación.
CURP BIOMÉTRICA PODRÁ ACREDITAR LA IDENTIDAD
Uno de los principales cambios establece que la CURP vinculada con datos biométricos podrá utilizarse para acreditar la identidad del derechohabiente cuando los datos asociados hayan sido validados correctamente.
La disposición no convierte a la CURP biométrica en un requisito obligatorio para todos los solicitantes. El documento se incorpora como una alternativa a otros medios de identificación.
La lista vigente del Infonavit contempla como identificaciones válidas la credencial para votar, el pasaporte y la CURP biométrica. En caso de no presentar esta última, el solicitante deberá entregar la CURP convencional por separado.
AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONSULTAR EL BURÓ DE CRÉDITO
Las nuevas reglas también permiten que la autorización para consultar información de las Sociedades de Información Crediticia, como el Buró de Crédito, pueda otorgarse mediante firma autógrafa o por medios electrónicos.
Además, se incorporó la constancia de asesoría o educación financiera entre los documentos que pueden formar parte del expediente, cuando corresponda a la modalidad de financiamiento.
Actualmente, el Infonavit contempla el curso “Saber más para decidir mejor”, disponible a través de Mi Cuenta Infonavit.
ESCRITURA PODRÁ SUSTITUIR COMPROBANTE DE DOMICILIO EN ALGUNOS CASOS
Otro de los cambios establece que el comprobante de domicilio podrá ser sustituido, cuando la operación lo permita, por el testimonio de la escritura emitida durante la formalización del crédito.
La modificación no elimina de manera general el comprobante de domicilio. Su sustitución dependerá del tipo de financiamiento y de la etapa en que se encuentre la integración del expediente.
En los créditos destinados a liquidar una hipoteca previa, también podrá solicitarse documentación para acreditar que no existen adeudos relacionados con el impuesto predial.
Respecto al servicio de agua, la constancia correspondiente será requerida únicamente cuando así lo establezcan las disposiciones estatales o municipales aplicables.
Para financiamientos destinados a construcción, autoproducción, remodelación, ampliación o mejora, el trabajador deberá acreditar la propiedad o legítima tenencia del terreno o inmueble.
ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA COMPRAR UNA VIVIENDA CON INFONAVIT
De acuerdo con la documentación oficial del Instituto, el expediente para solicitar un crédito destinado a comprar una vivienda puede incluir:
- Solicitud de inscripción del crédito.
- Avalúo electrónico vigente de la vivienda.
- Dictamen Técnico de Calidad con resultado mínimo de 70 puntos, cuando se trate de una vivienda existente.
- Acta de nacimiento.
- Credencial para votar, pasaporte o CURP biométrica vigente.
- CURP convencional, cuando no se presente la versión biométrica.
- Cédula de Identificación Fiscal.
- Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE, con una antigüedad no mayor a dos meses.
- Título de propiedad, cuando la vivienda pertenezca a un particular.
- Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”.
- Aviso de Retención de Descuentos o Notificación de Descuento, según corresponda.
El avalúo deberá tener una antigüedad máxima de seis meses. Cuando la compra se realiza con una constructora, esta puede encargarse de solicitarlo; si la operación se lleva a cabo con un particular, debe gestionarse mediante una unidad de valuación autorizada.
¿CÓMO INICIAR UN CRÉDITO INFONAVIT?
El trámite comienza en Mi Cuenta Infonavit, donde el derechohabiente puede ingresar al apartado “Tramitar mi crédito” para consultar su precalificación, el monto disponible y las modalidades de financiamiento a las que puede acceder.
El proceso contempla:
- Precalificarse y elegir el financiamiento.
- Realizar el curso de educación financiera.
- Solicitar el avalúo de la propiedad.
- Integrar e inscribir el expediente.
- Elegir un notario público autorizado.
- Recibir la constancia de crédito.
Para el crédito tradicional destinado a comprar una vivienda, el Infonavit señala que el solicitante debe tener una relación laboral vigente, estar registrado en una Afore, contar con sus registros biométricos actualizados, autorizar la consulta a las Sociedades de Información Crediticia y no tener otro crédito vigente con el Instituto.
¿QUÉ PASA CON LOS CRÉDITOS INICIADOS ANTES DEL 6 DE AGOSTO?
Los nuevos anexos de las reglas entraron en vigor el 6 de agosto de 2026, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, los expedientes que ya se encontraban en proceso de inscripción o formalización antes de esa fecha continuarán sujetos a los anexos anteriores.
La modificación deriva de las Normas de Carácter Prudencial y Sanas Prácticas en Materia de Crédito, vigentes desde el 1 de enero de 2026, así como de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
La resolución fue aprobada por el Consejo de Administración del Infonavit durante su sesión ordinaria 932, celebrada el 30 de junio de 2026.