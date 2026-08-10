¿Tienes dinero guardado en Infonavit? Así puedes saber cuánto tienes y reclamarlo en agosto de 2026

Si trabajaste formalmente y cotizaste ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es posible que tengas recursos acumulados en tu Subcuenta de Vivienda. Este ahorro se forma con las aportaciones que realizan los empleadores a favor de sus trabajadores. De acuerdo con el Infonavit, las empresas aportan de manera bimestral el equivalente al 5% del salario diario integrado del trabajador.

Para conocer cuánto dinero tienes disponible, no necesitas acudir necesariamente a una oficina. Puedes consultar la información desde Mi Cuenta Infonavit, la aplicación móvil del instituto o los Kioscos de Autoservicio. Una vez que ingreses a tu cuenta, debes dirigirte a la sección “Mi Ahorro” y seleccionar “Cuánto ahorro tengo”. Ahí podrás consultar el monto acumulado y el detalle de los movimientos de tu Subcuenta de Vivienda. ¿Puedes retirar tu ahorro del Infonavit? El dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda forma parte del patrimonio del trabajador. Mientras se encuentra activo laboralmente, estos recursos pueden utilizarse mediante un crédito del Infonavit para comprar una vivienda, construir, remodelar o mejorar una propiedad. Sin embargo, existen casos en los que es posible solicitar la devolución del ahorro directamente.

Uno de ellos ocurre cuando el trabajador se pensiona y no utilizó esos recursos para obtener un crédito de vivienda. También pueden existir opciones de devolución para personas de 70 años o más, dependiendo de su situación y del tipo de ahorro acumulado.

¿Qué necesitas para solicitar la devolución? Para solicitar el dinero es necesario contar con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS en los casos correspondientes. Esta puede ser por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial igual o mayor al 50%. El procedimiento depende del régimen de pensión y de la fecha en que se realizaron las aportaciones. Quienes se pensionaron bajo el régimen de 1973 pueden recibir en una sola exhibición los recursos correspondientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. La solicitud puede realizarse mediante Mi Cuenta Infonavit o en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

En cambio, para quienes se pensionan bajo el régimen de 1997, los recursos de las subcuentas correspondientes se integran a la Afore y forman parte del ahorro utilizado para determinar el monto de la pensión. Por ello, antes de iniciar cualquier trámite, lo primero es revisar cuánto ahorro tienes en Infonavit y bajo qué régimen de pensión cotizaste.

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