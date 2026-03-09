Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío núm. 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Un nuevo frente frío ingresó al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , caída de aguanieve, fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el martes y la mañana del miércoles, la Cuarta Tormenta Invernal se desplazará gradualmente sobre Sonora y Chihuahua, por lo que se prevé ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Durango. A su vez, se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Se pronostica que, durante la tarde del miércoles, la Cuarta Tormenta Invernal ingrese a Texas, EUA y deje de afectar al país.

Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmosfera , favorecerá temperaturas cálidas en el sur y sureste de México y península de Yucatán, persistiendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

A partir del jueves, el frente frío 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo sobre dichas regiones, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, durante el martes y miércoles, el frente frío 40 recorrerá lentamente el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical , además de la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, generarán vientos muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de dichas entidades, durante el martes.

Durante el periodo, c anales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, y con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Prevalecerá la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A partir del martes se prevé el inicio de una onda de calor en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 14 y máxima de 27 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 12 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 22 y mínima de 7.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte) y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango y Coahuila.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.