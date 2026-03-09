Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

/ 9 marzo 2026
    Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León
    Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León detuvieron a un hombre con droga y ponchallantas en Galeana, Nuevo León. Cortesía

La detención se realizó en la colonia Santa Rita cuando el sujeto con otros cómplices que se dieron a la fuga arrojaban los objetos metálicos

Monterrey, Nuevo León.- Durante un operativo para localizar a individuos que lanzaban ponchallantas hacia la carretera, fue detenido en Galeana, Nuevo León, un hombre que es señalado como generador de violencia en este estado.

Fuerza Civil informó de la detención del presunto que se realizó en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

TE PUEDE INTERESAR: Los buscaban desaparecidos y los localizaron en las filas de grupo delictivo, en Nuevo León

Los agentes montaron un dispositivo estratégico en la colonia Santa Rita, en el mencionado municipio al sur del estado, para localizar a sospechosos que rondaban por la zona arrojando objetos metálicos hacia las vías.

Durante el recorrido, los oficiales detectaron la presencia de unos sujetos que se escondían entre la maleza y lanzaban los ponchallantas.

$!Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

TRAS DARSE A LA FUGA, SOSPECHOSOS SON DETENIDOS; DECOMISAN ARMAS Y DROGAS

Los presuntos delincuentes se dieron a la fuga, pero los uniformados lograron alcanzar a José “N”, de 38 años, quien entre sus pertenencias traía un arma corta abastecida con ocho balas, 58 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 30 dosis de una sustancia sólida y granulada similar al cristal y 20 de una sustancia blanca parecida a la cocaína en piedra.

También una radiofrecuencia, cuatro ponchallantas, dispositivos de comunicación y herramientas de pesaje,

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

