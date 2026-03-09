$!Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Durante un operativo para localizar a individuos que lanzaban ponchallantas hacia la carretera, fue detenido en Galeana, Nuevo León, un hombre que es señalado como generador de violencia en este estado.

Fuerza Civil informó de la detención del presunto que se realizó en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los agentes montaron un dispositivo estratégico en la colonia Santa Rita, en el mencionado municipio al sur del estado, para localizar a sospechosos que rondaban por la zona arrojando objetos metálicos hacia las vías.

Durante el recorrido, los oficiales detectaron la presencia de unos sujetos que se escondían entre la maleza y lanzaban los ponchallantas.