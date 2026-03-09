Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León
La detención se realizó en la colonia Santa Rita cuando el sujeto con otros cómplices que se dieron a la fuga arrojaban los objetos metálicos
Monterrey, Nuevo León.- Durante un operativo para localizar a individuos que lanzaban ponchallantas hacia la carretera, fue detenido en Galeana, Nuevo León, un hombre que es señalado como generador de violencia en este estado.
Fuerza Civil informó de la detención del presunto que se realizó en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Los agentes montaron un dispositivo estratégico en la colonia Santa Rita, en el mencionado municipio al sur del estado, para localizar a sospechosos que rondaban por la zona arrojando objetos metálicos hacia las vías.
Durante el recorrido, los oficiales detectaron la presencia de unos sujetos que se escondían entre la maleza y lanzaban los ponchallantas.
TRAS DARSE A LA FUGA, SOSPECHOSOS SON DETENIDOS; DECOMISAN ARMAS Y DROGAS
Los presuntos delincuentes se dieron a la fuga, pero los uniformados lograron alcanzar a José “N”, de 38 años, quien entre sus pertenencias traía un arma corta abastecida con ocho balas, 58 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 30 dosis de una sustancia sólida y granulada similar al cristal y 20 de una sustancia blanca parecida a la cocaína en piedra.
También una radiofrecuencia, cuatro ponchallantas, dispositivos de comunicación y herramientas de pesaje,
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.