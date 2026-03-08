¿Qué es esto? ¿Una Fórmula 1 con esteroides?

¿Les platico? ¡Arre! Podría parecer grosero e irreverente el video que seleccionaron los editores de AI (Inteligencia Artificial), que controlan ya el 100% del proceso informativo de Grupo DETONA, para ilustrar el inicio de este artículo.

(Entre paréntesis: Somos el primer medio de información en el mundo que logra esto, certificado. También lo somos en la conversión del total de los textos noticiosos a audio). El video en cuestión es de una carrera en el Estado de México con su narración oficial, que resultó más ingeniosa y graciosa que la del argentino y el mexicano que tienen a su cargo la conducción de las transmisiones de la F1 en México, desde finales de la temporada 2025. El argentino al que contrató Televisa para ganarle los derechos de transmisión a FOX para México, Centro y Sudamérica, hace gala de la mamonería que caracteriza a los altos mandos de la televisora y encaja perfecto con los aires de grandeza tan usuales en los paisanos del extinto Ché Guevara. Grupo DETONA va a cubrir a través de sus agentes en cada una de las pistas, todas las competencias de la F1, pero es inevitable acceder a las transmisiones de SKY, filial de Televisa, solo como referencia.

”Infumables”, así califica nuestra AI lo que alcanzó a escuchar de las narraciones por TV. Por eso, a continuación baso mi crónica en los apuntes que me envió nuestra agente de carne y hueso en Melbourne, Australia. Cambio y fuera: Seguramente Checo Pérez cumplió la promesa que hizo cuando lo entrevistamos al final de la Q1, cuando por sus pobres tiempos quedó descalificado para la 2a y la 3a: SE DIVIRTIÓ. Terminó la carrera en el lugar 15 de 22, sin lograr puntos, pero se divirtió.

Este fue el regreso del mexicano a la F1, después del haber sido cortado por Red Bull en 2025. Checo vuelve a las andadas junto a su coequipero, el finlandés Valteri Bottas, para la nueva escudería Cadillac, patrocinada en un alto porcentaje por Carlos Slim y sus empresas.

Por cierto, Bottas fue uno de los seis pilotos que abandonaron la carrera. Eran un madrazo: 22, para ser la cifra más alta en la historia de 76 años de la F1. Checo prometió divertirse y seguramente lo logró viendo los inusuales desbordamientos, rebases, despistes, accidentes y otros incidentes de esta inusual carrera. Les digo que fue una carrera con esteroides porque así la calificó el ex campeón del mundo, el holandés Max Verstappen, quien terminó encabronado con los cambios que realiza la FIA -Federación Internacional de Automovilismo- para esta temporada. El panorama de la nueva Fórmula 1 que acaba de arrancar deja las primeras e interesantes conclusiones: los adelantamientos se multiplican, especialmente en el primer tramo de carrera.

El escenario que dibujan las baterías y los ahorros de energía suponen una auténtica lotería en los duelos particulares y el modo supervivencia vuelve a tomar protagonismo en el gran circo del deporte motor.

Este año, las siguientes escuderías usan motores Mercedes: - La propia Mercedes, dirigida por el austriaco Totto Wolf. - Aston Martin. - McLaren. - Williams. - Alpine. El tema es que usando motores Mercedes, las restantes escuderías no contaron con la experiencia ni el conocimiento de los ingenieros alemanes que trabajan para la alemana. Esto le da al equipo de Totto Wolf una ventaja que se reflejó en el hecho de que sus dos pilotos terminaron primero (el inglés George Russell) y segundo, el novato italiano Andrea Kimi Antonelli. Ahora, vean esto: Red Bull, ex campeón del mundo en la categoría de constructores, utiliza a partir de este año motores Ford, pero con una intervención de la tecnología japonesa Honda, que también apoya en ciertos aspectos de ingeniería a Austin Martin.

La alemana Audi debutó este año con su propia escudería, lo mismo que la estadounidense Cadillac. Audi sustituye a la escudería austriaca Sauber y el escenario de los motores lo completa la italiana Ferrari, que abastece a su propia marca y a las norteamericanas de Cadillac y Haas. Llama la atención que son preponderantes las marcas de países que perdieron la II Guerra Mundial: Alemania, Italia y Japón, muy por encima de la tecnología de EEUU. Créanme, amables lectores, estos datos difícilmente los van a encontrar el las crónicas del día sobre el inicio de la emporada F1 2026.

Por lo demás, en las siguientes ilustraciones les comparto los resultados de la primera carrera en Australia. Las siguientes son: - China, marzo 15. - Japón, marzo 28. - Y si la guerra del Medio Oriente lo permite, Bahrain, abril 12 y... - ...Arabia Saudita, abril 19. Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. Y quién sabe, a lo mejor se nos aparece ahora sí, por aquí, Sanjuana, a la que estamos esperando desde hace casi dos meses y nada que llega. - Por lo pronto hoy, que pasen ustedes un plácido domingo.

