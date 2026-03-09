Pensión Mujeres Bienestar 2026: letras que cobran 3 mil 100 pesos del 9 al 13 de marzo

¡Prepare su tarjeta! Si eres una de las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago para el segundo bimestre del año. De acuerdo con el calendario oficial publicado por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, fue el pasado lunes 2 de marzo que se comenzó a dar los pagos del periodo que abarca el bimestre marzo- abril de 2026. Cabe destacar que este calendario también corresponde a los programas sociales de Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, y Pensión Madres Trabajadoras. Así como que el programa Sembrando Vida, se depositará el próximo martes 10 de marzo, el cual también está marcado en el calendario.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar 2026... fechas de pago del 9 al 13 de marzo, letras que cobran los 6 mil 400 pesos CALENDARIO OFICIAL Te compartimos el calendario oficial, del 9 al 26 de enero, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar: Fecha de depósito | Letra inicial • Lunes 9 de marzo | Letra G;

• Martes 10 de marzo | Letras G;

• Miércoles 11 de marzo | Letras H,I, J, K;

• Jueves 12 de marzo | Letra L;

• Viernes 13 de marzo | Letra M; El resto de las fechas hasta el 28 de enero, son las siguientes: • Martes 17 de marzo | Letras M;

• Miércoles 18 de marzo | Letras N, Ñ, O;

• Jueves 19 de marzo | Letra P, Q;

• Viernes 20 de marzo | Letra R;<br /> • Lunes 23 de enero | Letra R;

• Martes 24 de enero | Letras S;

• Miércoles 25 de enero | Letras T, U, V;<br /> • Jueves 26 de marzo | Letra W, X, Y, Z.

¿POR QUÉ NO HABRÁ PAGO EL 16 DE MARZO? La suspensión temporal de los depósitos de los Programas del Bienestar se debe a que el 16 de marzo es día festivo oficial en México. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el natalicio de Benito Juárez (que se conmemora el 21 de marzo) se recorre al tercer lunes del mes para formar un puente vacacional. Esto implica que las instituciones bancarias no operan ese día. La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, confirmó que durante esa jornada no habrá dispersión de recursos. Como ocurre en cada bimestre, los pagos se realizan de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias. El calendario oficial ya fue publicado y contempla la pausa del lunes. Es importante destacar que no se trata de una cancelación ni de un retraso extraordinario. Simplemente, el sistema bancario suspende operaciones por el día festivo, por lo que los depósitos se reanudarán con normalidad el martes 17 de marzo, respetando el orden previamente establecido. TE PUEDE INTERESAR: Banco del Bienestar lanza alerta a adultos mayores por retiros de pensión en marzo MONTO DE PENSIONES BIENESTAR - Pensión Adultos Mayores: $6,400 bimestrales;

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 bimestrales;

- Pensión para Personas con Discapacidad: $3,300 bimestrales;

- Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales;

- Sembrando Vida: $6,450. Estos recursos forman parte de la política social del Gobierno de México enfocada en transferencias directas sin intermediarios, mediante depósitos bancarios en las tarjetas del Banco del Bienestar. “La prioridad es que los apoyos lleguen de manera directa y sin retrasos a quienes más lo necesitan”, se ha señalado en comunicados oficiales relacionados con los operativos de pago.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’? De acuerdo con Ariadna Montiel, un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, la cual fue instaurada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres dedicadas al hogar y al cuidado familiar. Este programa busca fomentar la independencia económica y el bienestar de las mujeres mayores, al otorgarles un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos mediante la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. ¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR? 1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP).

2. Elegir “Retiro de efectivo”.

3. Definir el monto a retirar.

4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro.

5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar 2026: dónde retirar tu dinero sin pagar comisión OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional. Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras. Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimientos: • Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

• Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

• BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

• HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros.

• Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo. Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos. Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿Cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla?

TE PUEDE INTERESAR: Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos ¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR? Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos. Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2026. Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas. Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso. ¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR? En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados. Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm). • Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta.

• Acta de nacimiento en original y copia.

• Identificación oficial.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR Ya sea porque se perdió, hubo un robo o algún otro motivo, las personas adultas mayores necesitan reponer su tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 para seguir cobrando sus pagos bimestrales. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos. Y es que una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria. Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta. Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante. Si quieres saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, en este enlace lo puedes consultar. SI PERDÍ MI TARJETA DE LA PENSIÓN BIENESTAR 2025... ¿CUÁNTO TIEMPO TARDA LA REPOSICIÓN? La entrega de la reposición de la tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 tarda aproximadamente un bimestre, unos dos meses, luego de que la persona adulta mayor o su auxiliar hayan realizado todos los pasos arriba descritos. Una vez que esté listo el plástico, te llamarán para que vayas por el mismo a algún módulo u oficina. Pero en caso de que se llegue a tardar más la entrega, te puedes contactar directamente con la dependencia al número 800 639 4264 e indicar la situación. ¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA? El número telefónico es 800 639 42 64 El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Publicidad