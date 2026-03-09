Ex actor de Televisa quien interpretó a Pistachón Zig-Zag menciona a Carmen Salinas como miembro de una Secta Satánica (video)

Las leyendas urbanas sobre Televisa son muchas, desde controlar masa, colocar presidentes de la República, hacer montajes sobre situaciones políticas y hasta presuntamente tener un catálogo sexual de actores y actrices al servicio de millonarios y políticos. Sin embargo, tras un episodio del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, se desató controversia tras el testimonio de un interno identificado como “Beto”, quien aseguró haber sido reclutado como sicario desde la infancia y trabajar para figuras públicas y políticas. Entre los nombres que, según el relato, se escucharían sin censura está el de la fallecida actriz Carmen Salinas y quien supuestamente pertenecía a una secta donde hacía rituales con bebé.

Este hecho hizo recordar un viejo video del actor Pedro Romero, quien interpretaba a Pistachón Zig-Zag, en el programa infantil Odisea Burbujas quien declaró sobre una supuesta experiencia vivida junto a la actriz y productora Carmen Salinas en los años 80s. TE PUEDE INTERESAR: Catálogo sexual de Televisa... ¿Qué actrices formaban parte del ‘Burdel más grande de México’? Además de Salinas, el actor reveló los nombres de actores, políticos y hasta empresas ligados a la secta satánica, encabezada por una actriz de Televisa quien lo introdujo a este culto. ¿SATANISMO EN TELEVISA? Romero dio testimonio de lo vivido en Televisa y todo comenzó al conocer a la hermana de Edgar Vivar, un golpe de suerte le consiguió el puesto de Pistachón Zig Zag en la flamante serie “Odisea Burbujas”. “Cuando no tenía llamado de Televisa, me gustaba mucho lo oscuro. Empecé a recurrir a espiritistas, a leer de dianética y esoterismo para tratar de llenar el vacío que sentía”, expresó en su testimonio. Pedro se fue adentrando en el ocultismo y llegó y aprendió a curar con tenedores, seguetas y pinzas. “Obtuve mis demonios. Invocaba al poder que me otorgaron y quitaba tumores a la gente sin siquiera abrir”. IRMA SERRANO LO ENGANCHA EN EL SATANISMO Su acercamiento a la secta de Televisa llegó al conocer a Consuelo Castro, mejor conocida como Irma Serrano, quien le dijo que le realizara un trabajo sin imaginar que lo quería ‘ganchar’ hacia la secta. Tiempo después, efectivamente, Irma Serrano lo invitó a la secta satánica que se encontraba en la colonia Satélite de la Ciudad de México, Pedro aceptó.

Al llegar al lugar encontró pentagramas, figuras de demonios, veladoras de colores y cuerpos de niños desmembrados y presenció una iniciación satánica. “Vi un mesa enorme de concreto que estaba sostenida por dos cabras esculpidas y había en el centro un pentagrama dibujado con 5 picos y en cada uno una letra que formaba la palabra Satán. Había un grupo de personas y una muchacha con una túnica roja y junto a ella una persona con túnica blanca que era un sumo sacerdote y en ese momento iban a iniciarla; le pidió que se desnudara, la amarran de manos y de pies; empiezan a traer animales para degollarlos y esa sangre la vierte sobre el cuerpo de una muchacha”, describió. “Le dieron de comer una cabeza de serpiente y el corazón de un recién nacido, la bañaron con sangre y el sumo sacerdote la tomó sexualmente; al finalizar le dijo que ahora sí ya era esposa de Satanás”. Pedro dijo que tras el ritual, el sumo sacerdote se acercó a el y a Irma Serrano y lo invitó a leer la Biblia Satánica. Romero narró las atrocidades que los satanistas hacías con mujeres y niños y su iniciación, en la cual pasó la noche en un panteón. TE PUEDE INTERESAR: ¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video) ACTORES, EMPRESAS Y POLÍTICOS SATANISTAS El actor dijo que Televisa incluía contenido satánico como las telenovelas ‘El Malefico’, ‘Lo Blanco y lo Negro’ y ‘El Retorno de Diana Salazar’, producidas por Ernesto Alonso de quien dijo, era un sumo sacerdote satánico. Pedro Romero dijo también que otros involucrados en su culto satánico fueron Coca Cola y Sonric’s quienes se hicieron ricos con favores satánicos. El intérprete de Pistachón Zig Zag dijo que el ex presidente Miguel de la Madrid acudió a la secta donde el participaba a pedir apoyo para ser presidente de la República y dio el nombre de los actores, actrices y cantantes que practicaban el satanismo. “Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a la secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para ser presidente de la República Mexicana, artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana, Rocío Sánchez Azuara eran miembros de sectas satánicas. Ernesto Alonso e Irma Serrano gozaban porque ellos decían que ‘nosotros tenemos controlados los medios de comunicación’”, expresó. Pedro llegó a tener muchos adeptos, fanáticos de Cristo que le enviaban bendiciones al por mayor y lo felicitan por su conversión al cristianismo tras salir de la secta satánica. Hasta el momento se desconoce que pasó con el intérprete de ‘Pistachón Zig Zag’ quien dejó este testimonio en video.

