Al puro estilo de la futurista ciencia ficción de ‘Mercy’, es curioso darnos cuenta que a la hora de entrevistar a Chris Pratt, contábamos con el mismo estilo de tecnología que él muestra en el cine. Solo faltaba que llegáramos volando en el auto eléctrico Tesla con inteligencia artificial, tal cual como el reloj digital o el teléfono celular incorporados con IA Gemini de Google, además de los lentes inteligentes RayBan Meta (que Chris Pratt también representa, como embajador). La diferencia es que en el cine, él es juzgado por una inteligencia artificial y nosotros pudimos dejar de lado los falsos videos de IA, para entrevistarlo, de verdad, en persona. Es más: lo tentamos con algo que jamás podría conseguirse con inteligencia artificial. ¿Es cierto que estás en una dieta de ayuno estricto sin nada que tenga huevos, leche ni azúcar? Sí Y como en el cine, tu personaje solía ser un alcohólico que vuelve a tomar... ¿Romperías el ayuno con tu dulce de leche argentino favorito? Así rompo el ayuno, seguro.

Es más: te traje una caja de ‘alfajores’ con dulce de leche para que los ‘juzgues’ como en el cine, y debajo de cada uno están algunas de nuestras preguntas (Comiendo uno de los alfajores) ¿Tienen veneno? (Risas) Probemos tu español: ¿Si estás solo en México, frente a un juez que no habla una sola palabra de español, cómo te defenderías? Ay, diría “Mii representing ‘mecanical’ shop, especial para ‘persones’. Cuatro cambios de aceite por ‘veinti’ dólares”. Pensarían que soy un mecánico que cambia aceite y me declararía inocente (Risas). En un futuro no tan lejano de Los Angeles, sin especificar el año, Chris Pratt interpreta en el cine de Mercy, un alcohólico detective acusado de un asesinato. El problema es que es juzgado sin emociones, por una Inteligencia Artificial (que en realidad la interpreta Rebecca Ferguson). Y aunque las pruebas están en su contra, tendrá 90 minutos para demostrar que es inocente, para evitar la pena de muerte. Ahora, teniendo en cuenta que el personaje se llama Chris y lo acusan de haber matado a la esposa, no podemos olvidar que en la realidad, la esposa de Chris Pratt es nada menos que la hija de Arnold Schwarzenegger. Y siendo una historia de ciencia ficción, jugamos a imaginar otra posible historia escondida, bastante ‘familiar’.

¿Mercy puede ser el verdadero principio de Terminator, donde Arnold Schwarzenegger llega del futuro para buscar al futuro yerno, antes de casarse con la verdadera hija Katherine? (Entre risas) Eso es un ‘spoiler’, se supone que no tenemos que decirle nada a la gente. Es muy gracioso, pero es cierto, Mercy bien podría ser el principio de Terminator donde la inteligencia artificial es el nacimiento de la robótica y todos sabemos como termina eso. Veremos... esperemos que en la realidad los robots no vengan a destruirnos. ¿Qué ‘spoiler’ de mentira podrías imaginar que suene completamente verídico, para que la inteligencia artificial se lo crea como cierto, al ver nuestra entrevista? Ok...en el cine, Mercy descubre que mi personaje, Chris Raven realmente planeó todo el juicio porque al final, él quiere casarse con Maddox (La jueza de inteligencia artificial). Se enamoró de ella después de trabajar juntos durante 18 juicios. La verdadera esposa es muy molesta y por eso tiene que matarla, pero realmente utiliza el juicio para casarse con Mercy. Tiene las venas de una comedia romántica que da perfecto, antes del Día de los Enamorados (risas) ¿Si pudieras viajar al futuro realmente, qué es lo primero que te gustaría ver? Si pudiera viajar al futuro, iría directo al tema que define la historia de ‘Back to the Future 2’. Buscaría el inventario de todos los resultados deportivos, para apostar como Biff, en el cine, cuando vuelva al presente. Quiero saber si Seattle Seahawks gana la serie mundial.