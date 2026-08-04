Jóvenes Construyendo el Futuro... Consulta aquí si hay vacantes para recibir los 9 mil 500 pesos al mes y seguro del IMSS, en tu estado y municipio (Mapa)

La herramienta está diseñada para dar prioridad a jóvenes que viven en zonas con mayor rezago social e índices de inseguridad , por lo que la apertura no ocurre de manera uniforme en todo el país. Es decir, que una persona cumpla con los requisitos no significa necesariamente que tenga un espacio disponible en su municipio en ese momento.

Encontrar un espacio disponible en Jóvenes Construyendo el Futuro depende, en buena medida, del municipio donde vive cada aspirante. Para facilitar esta consulta, el programa cuenta con un Mapa de Focalización que permite identificar las localidades consideradas en cada periodo de vinculación.

El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan . Durante la capacitación, que puede extenderse hasta por 12 meses, los aprendices reciben un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos en 2026 , además de seguro médico del IMSS .

¿QUÉ SIGNIFICA CADA COLOR DEL MAPA?

El Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro utiliza distintos colores para mostrar el estado de cada municipio. La lectura es sencilla, pero resulta clave antes de intentar elegir un centro de trabajo.

• Verde (Municipio Abierto): Significa que esa localidad participa activamente en el periodo vigente y cuenta con espacios libres de capacitación. Si ves tu municipio en verde, puedes iniciar tu postulación de inmediato.

• Dorado o Amarillo (Meta Alcanzada): Indica que el municipio sí fue contemplado para la convocatoria actual, pero todas las vacantes disponibles ya fueron ocupadas por otros jóvenes. Tendrás que esperar al siguiente bimestre.

• Rojo (Municipio Cerrado): Señala que el municipio no fue seleccionado para participar en el periodo de postulaciones que se encuentra corriendo.

REGISTRO EN AGOSTO

A partir de hoy, 3 de agosto, las y los jóvenes registrados en Jóvenes Construyendo el Futuro podrán postularse a un centro de trabajo pues el programa abrirá un nuevo periodo de vinculaciones, el cuarto en lo que va de este año.

Durante esta etapa, las personas aspirantes deberán ingresar a su cuenta en la plataforma digital, revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo cuyo plan de actividades les agrade más.

La apertura es focalizada, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social. Antes de realizar una postulación, es necesario consultar el mapa de focalización para conocer la disponibilidad en cada municipio.

CÓMO CONSULTAR LAS VACANTES PASO A PASO

Para comenzar, hay que ingresar al Mapa de Focalización oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. La herramienta permite revisar las entidades federativas participantes y, posteriormente, consultar los municipios incluidos en cada estado.

El primer paso consiste en seleccionar el estado de residencia. Al hacerlo, la plataforma despliega el listado de municipios y muestra mediante colores cuáles están abiertos, cuáles ya alcanzaron su meta y cuáles permanecen cerrados.

Si el municipio aparece en verde, el siguiente movimiento es ingresar al perfil personal dentro de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde ahí se pueden consultar los centros de trabajo disponibles y filtrar las opciones de acuerdo con la distancia o el área de interés.

Después de elegir un centro de trabajo, el aspirante puede enviar su postulación. El establecimiento tiene cuatro días naturales para aceptar o declinar la solicitud. Si no responde dentro de ese periodo, la persona puede buscar otra opción disponible, de acuerdo con la oferta existente en su municipio.

EL APOYO EN 2026 SUPERA LOS 9 MIL 500 PESOS

Aunque suele difundirse como un apoyo de 9 mil 500 pesos al mes, el monto oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro para 2026 es de 9 mil 582.47 pesos mensuales, equivalente al salario mínimo general vigente. El pago se entrega directamente a los aprendices y no requiere intermediarios.

Además del dinero, quienes ingresan al programa cuentan con seguro médico del IMSS, que contempla cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de capacitación. El objetivo es que los jóvenes adquieran experiencia práctica mientras desarrollan habilidades para incorporarse posteriormente al mercado laboral.

La focalización territorial es uno de los elementos que distingue la estrategia vigente. La plataforma oficial señala que busca atender prioritariamente zonas con rezago social e inseguridad, de modo que la disponibilidad de espacios cambia según el municipio y las metas establecidas para cada periodo.

“El programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva”, señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al explicar los criterios de atención.